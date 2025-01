Nog altijd geen groen licht voor Colruyt in Zwevezele

Het voormalige winkelcentrum Urpa – op de hoek van Hille met de Bruggestraat – staat al meer dan 15 jaar leeg. Reeds in 2021 waren er plannen voor een vestiging van Colruyt, maar dat loopt niet van een leien dakje. Het meest recente onderzoek naar een vergunning levert opnieuw tenminste één bezwaar op. Daarmee komt de geplande bouw volgend jaar opnieuw in gevaar.

De eerste gesprekken met het Wingense gemeentebestuur dateren al van maart 2021. Daarbij stelde concurrent Carrefour (Unic) een lijvig dossier samen met allerlei bezwaren. Er is sprake van mobiliteitshinder, gevaar voor files op spitsuren, de bouwhoogte die met 6,3 meter de toegelaten hoogte van 4 meter zou overschrijden en het mogelijk verlies aan inkomsten voor Carrefour door de nabije ligging.

Maar daar blijft het niet bij. Colruyt moet ook advies vragen aan zo’n dozijn betrokkenen: Fluvius, Agentschap Wegen en verkeer, Binnenlandse Zaken, Proximus, VLAIO, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, hulpverleningszone Midwest, de Watergroep, Toegankelijk Vlaanderen en omgevingsloket Wyre.

Voorlopig maken de provincie West-Vlaanderen en Toegankelijk Vlaanderen nog bezwaren. Ongunstige adviezen worden met allerlei ingrepen gecounterd, zoals het opschuiven van de in- en uitrit voor klanten wég van het kruispunt met de N50 en een andere afwatering voor de parking.

Huizen slopen

Ondertussen zijn er al aanvragen voor een omgevingsvergunning geweest in 2021, 2022 en nu dus in 2025. De termijn duurde tot 23 januari en er werd opnieuw tenminste één bezwaarschrift ingediend.

“Het economisch klimaat voor een nieuwe Colruytvestiging is ondertussen merkelijk verbeterd”, sust persverantwoordelijke Silja Decock. “We vertrouwen erop, dat het hele project eindelijk kan vergund worden zodat we met de sloop en de bouw kunnen beginnen.”

Het nieuwe warenhuis zal de buurt wel merkelijk veranderen. Zo worden bijvoorbeeld de vijf huizen en bijgebouwen aan de kant van de Bruggestraat, met nummers 218 tot en met 230, afgebroken. Voor de inwoners en de handelaars in de buurt is dit geen punt. “We zullen blij zijn, wanneer we van die vuile boel verlost zijn”, klinkt het.

Dakterras

De oorspronkelijke plannen van Colruyt zijn alvast behouden. Het warenhuis moet zo’n 44 op 45 meter groot worden, goed voor zo’n kleine 2.000 m2. Op de gelijkvloerse verdieping komen de winkel, een inkomsas, een afhaalpunt, een technisch platform, een toilet, een verzonken loskade en een parking voor 100 auto’s.

De eerste verdieping omvat een refter, een vergaderruimte, drie bureaus, twee kleedkamers, twee toiletten en een hal. Er is ook een dakterras. Aan de kant van Hille komt een fiets- en voetgangersdoorsteek. In het bedrijf kunnen zo’n 40 mensen werken.

