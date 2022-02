Niet iedereen zo gelukkig met de opening van FlyerStore in Brugse binnenstad

Vorige week vond aan het Astridpark de feestelijke opening plaats van de FlyerStore, een filiaal van de bekende online drukkerij Flyer.be. Maar niet iedereen is even enthousiast: “Wat de zaakvoerder niet vertelt, is dat de drukkerij met alle machines verkocht werd, de arbeiders al maanden op coronawerk-loosheid staan, en alles extern wordt gedrukt.”

Ons artikel van enkele weken terug over de komst van de FlyerStore ontlokte zure reacties bij een arbeider en een voormalige leverancier/schuldeiser van het bedrijf. In een mailtje aan onze redactie, kennelijk los van elkaar, gaven ze hun kant van het verhaal.

En die is dus niet zo mooi als het verhaal dat zaakvoerder Ahmed Hilami tijdens de feestelijke opening van de FlyerStore op 11 februari in aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw bracht. Dat verhaal luidde dat het bedrijf letterlijk en figuurlijk dichter bij de klanten wilde staan en daarom een ‘ontmoetingsplaats’ in de binnenstad opende waar de klanten beter kunnen ontvangen worden dan in het bedrijfsgebouw aan de Pathoekeweg.

Maar de start van de FlyerStore, waarin ook een kantoortje voor de administratie en het management is ondergebracht, blijkt dus eerder te gaan om een gedwongen ernstige reorganisatie en vooral afslanking, waarbij er van de grote drukkerij met tientallen medewerkers in de Korte Gotevlietstraat niet veel overblijft.

“Ik ben arbeider bij flyer.be In april vorig jaar heeft iedereen te horen gekregen dat Flyer – of toch de productie – twee weken in zogezegde ‘winterslaap’ ging. Ondertussen zijn we al tien maanden verder en staat iedereen nog steeds onder coronawerkloosheid. Terwijl we al van in november weten dat de productie in Brugge zeker zal stoppen wegens niet rendabel. Alle drukwerk gaat al die tijd al naar buitenlandse drukkerijen. Het bedrijf staat ook al maandenlang onder WCO (Wet op de Continuïteit van Ondernemingen, een procedure waarbij een bedrijf tijdelijk beschermd is tegen schuldeisers, red.)”, zo stuurde een arbeider van Flyer ons. “Intussen weten wij nog altijd niet hoe het verder moet.”

Ook van een voormalige leverancier ontvingen we een mail. “Het WCO-lijstje van gedupeerden bedraagt ongeveer drie miljoen euro”, schrijft de man, die ook actief is in de drukkerijsector en ons het lijstje bezorgde. “Het bedrijfsgebouw, op een terrein van 12.000 m², staat te koop of is intussen al verkocht. Reden waarom ik dit stuur is dat ik zelf ook grote schuldeiser ben geweest, zelfs nog voor corona, en ik heel veel moeite heb moeten doen om deze facturen voldaan te bekomen en dan nog veel euro’s heb laten vallen. Dat iemand nu zo kan doen alsof er niets aan de hand is, kan ik dus écht niet goed verdragen.”

Dan toch reorganisatie

In een reactie laat Hilami dan toch verstaan dat een grondige reorganisatie zich opdrong door zware verliezen, vooral als gevolg van de coronacrisis. “Wij doen heel veel drukwerk voor evenementen en die vielen bijna allemaal weg. Ook fitnessketen Basic Fit is een goeie klant, maar de fitnesscentra waren maandenlang gesloten. Het is dus heel moeilijk geweest en we moesten kiezen voor een nieuwe aanpak. Het bedrijfsgebouw is intussen inderdaad verkocht. In het bestaan van het bedrijf hebben we veel langer extern laten drukken dan dat we zelf drukten, en nu keren we dus terug naar hoe we begonnen zijn. De klanten kunnen nog steeds heel vlot online drukwerk bestellen en wij zullen leveren aan heel scherpe prijzen.”