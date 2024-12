Marlies Vermeulen (36) uit Roeselare wint Tesla door lokaal te shoppen

Op koopzondag 8 december werd een Tesla ter waarde van 34.000 euro verloot in shoppingcentrum K in Kortrijk onder 100 aanwezigen van over heel Vlaanderen. Om daarvoor kans te maken, moest je shoppen bij lokale handelaars voor slechts 50 euro. De winnaar is huisarts Marlies Vermeulen (36) uit Roeselare.

Van 30 september tot en met 17 november werden shoppers in acht verschillende centrumsteden in Vlaanderen getrakteerd op een gratis consumptie. Daarvoor moesten ze hun kasticket – van minimum 50 euro – fotograferen met de Swave app. Sterker nog, ze konden ook een Tesla winnen. De traktatie en kans om de elektrische wagen te winnen kwamen er op initiatief van Pluxee, uitgever van onder meer de maaltijd-, eco- en consumptiecheques.

“De reden? Steeds minder mensen trekken de stad in voor hun aankopen en dat voelt de lokale middenstand. Als partner van lokale handelaars en horeca-uitbaters wilde Pluxee op deze manier de lokale middenstand een duwtje in de rug geven”, zegt Jonathan Gillyns. “We zoeken altijd nieuwe manieren om ons publiek te verrassen met leuke initiatieven. Handelaars die Pluxee aanvaardden, mochten gratis meedoen.”

Schepen Wouter Allijns, Jencey Provoost (CEO van Swave), Annelies De Moor en Jonathan Gillyns (director om Merchants Pluxee BeLux). © MD

Wouter Allijns, schepen van Middenstand, noemde de campagne een sterke marketingactie. “Eén die de lokale handel en retailmarkt ondersteunt en dat is zeer belangrijk, want die staat onder druk sinds de opkomst van e-commerce na corona.”

Er werd driemaal gedraaid aan het rad. De eerste twee winnaars kregen een Kortrijk Cadeaubon ter waarde van 50 euro, maar de aanwezigen keken vooral uit naar de derde draai. Toen Jonathan Gillyns de naam ‘Marlies Vermeulen’ afriep, kwam Annelies De Moor naar voren met een volmacht voor de winnaar. Marlies genoot immers van een weekendje Ardennen.

“Ik was jammer genoeg niet goed bereikbaar, maar heb de prijs uiteindelijk kunnen zien via videochat. Ziet er goed uit, hé”, lacht Marlies. “Ik moet het nog even laten bezinken. Het is sowieso een mooie prijs, dat was de insteek van mijn deelname, maar ik heb geen oplaadpunt of garage in het centrum. Verkopen is een optie, maar misschien verander ik mijn gedachten na de eerste rit. Annelies zei alvast dat het een leuke ervaring was.”