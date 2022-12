Marius voltooit gamma met een bruin biertje: ‘Liefhebber’, ook voor niet-liefhebbers van bruin bier

Een sterk bruin bier met de zoete smaak van karamel, gevolgd door hints van rozijnen en chocolade. Zo omschrijft Marius Santy van Brouwe Bier zijn derde creatie. Het kreeg de naam Liefhebber, ‘omdat ook niet-liefhebbers van bruin bier dit wel zullen smaken’, klinkt het verrassend.

Na het blondje ‘Ladderloper’ en smash bier ‘Gelukzak’ brengt Marius Santy (25) van brouwerij ‘Brouwe Bier’ een derde bier op de markt: Liefhebber. Een bruintje dit keer, 7,8 graden sterk. “Er was vraag naar een donker bier want dat ontbrak nog in mijn gamma”, vertelt Marius.

Gamma is rond

“‘Liefhebber’ is een sterk bruin bier, gebrouwen met zorgvuldig uitgekozen mouten. Karamelmouten geven het een zoete smaak van karamel, gevolgd door hints van rozijnen en chocolade. Het gebruik van haver zorgt voor een vol mondgevoel. Uiteindelijk maken de beste mouten het verschil. En het is gebrouwd met puur Belgische hop. De voorbije jaren zijn brouwers de hop over de hele wereld gaan zoeken. Van Amerika tot in Nieuw-Zeeland. Maar we hebben heel wat kwaliteit in eigen land.”

“Als je weet waar je mee bezig bent komt het altijd goed”

Met de naam ‘Liefhebber’ knoopt de brouwer aan bij de voorgaande twee bieren. De namen klinken uiteraard Vlaams, het speelse is nooit ver weg. Maar waarom precies ‘Liefhebber’? “Wel, de naam sluit aan bij wat ik wil bereiken. Want ook niet-liefhebbers van bruin bier zullen volgens mij het bier wel kunnen smaken. En neen, het heeft niet lang geduurd vooraleer ik precies de smaak kreeg waar ik naar op zoek was. Als je weet waar je mee bezig bent komt het altijd goed. Met Liefhebber is het gamma rond, met dit trio wil ik verder aan de slag.”

Marius werkt in De Ranke in Dottenijs, ‘Liefhebber’ brouwt hij in ‘t Verzet in Anzegem. Het is momenteel te verkrijgen in enkele drankenhandels en in Wevelgemse cafés. Het etiket is eveneens het product van Wevelgemse creativiteit. Het is van de hand van Arno Demeulenaere die onder de naam ‘Dut’ voor opvallende ontwerpen zorgt.

(SL)