Liesbeth Claeys wil vrouwelijke ondernemers samenbrengen: “Met ons zesde zintuig weten we sneller wat de klant wil”

Liesbeth Claeys is sinds twee jaar zelfstandig aan de slag gegaan als content creator en wil ook andere vrouwelijke ondernemers steunen in hun zoektocht om zich nog verder te ontplooien. Vorige week organiseerde ze The Conference in het Skyline Park, waarvoor 150 onderneemsters naar Izegem afzakten.

Liesbeth Claeys nodigde vorige week 15 vrouwelijke ondernemers uit om hun verhaal te komen doen. Een veelvoud aan andere dames uit de bedrijfssector kwam gretig luisteren naar wat die vrouwen te vertellen hadden. Liesbeth is sinds twee jaar ook een ondernemende dame met een eigen bedrijf.

Wat deed je de stap zetten om met ‘Perfect Story’ van start te gaan?

“Ik ben in 2020, nog in volle corona, gestart. Na al die jaren ervaring opdoen, vond ik de tijd rijp om de stap te zetten. Alles wat ik nu voor mijn eigen bedrijf doe, deed ik vroeger ook al. Ik werk in principe alleen, maar ik heb ook freelancers specialisten ter zake die me bijstaan in bepaalde domeinen. ‘Perfect Story’ is een content creatiebureau. We luisteren eerst naar het verhaal van de klanten en vertalen dat dan naar gepaste visuals, copywriting en webdesign.”

“Momenteel vertoef ik in Portugal met elf dames; we nemen er onszelf en ons bedrijf onder de loep”

Waar bevinden je klanten zich en hoe vinden zij jou?

“Ik werk voor bedrijven over heel Vlaanderen, op dit moment van Jabbeke tot Tervuren. De meesten vinden ons via de online wegen.”

Na ‘Perfect Story’ zette je ook ‘Ladies on the road’ op de kaart.

“Daarmee ben ik gestart in november 2021. Zelf werk ik vaak van thuis uit op mijn eentje. Iedereen heeft af en toe nood aan een babbel, om ideeën uit te wisselen,… En hoe kan dat beter dan via praten met andere vrouwelijke ondernemers. ‘Ladies on the road’ is dus een community voor vrouwelijke ondernemers. Je moet geen lidgeld of abonnement betalen, je betaalt gewoon per activiteit die je leuk vindt. Om de zes tot acht weken is er iets te doen.”

En zopas was er The Conference!

“Eén keer per jaar wil ik ook met iets groots uitpakken. Meestal mik ik op 20 tot 25 deelnemers, op The Conference was er ruimte voor 150 dames. Er kwamen dit jaar drie keynote sprekers aan bod: Tineke Van hooland (oprichtster Epic10 en voorzitster Open VLD Vrouwen) kwam vertellen over women empowerment, Anouck Meier van de Ampersand Business School kwam haar atypische kijk op marketing geven. Daaruit leerden we dat je niet al je boontjes te week moet leggen bij de sociale media, dat ook nieuwsbrieven en de website zelf van groot belang kunnen zijn. Ann Wauters, basketbalicoon en co-founder van Game Changers, kwam de link leggen tussen het presteren als sportploeg en het leiden van een bedrijfsteam. Tussenin waren er ook panelgesprekken met dames uit de modesector en enkele onderneemsters met lef.”

Wie kwam daar op af?

“Mensen vanuit diverse sectoren, van een solozaak tot een zaakvoersters van grote bedrijven. Er waren jong onderneemsters van 25 jaar, maar ook 55-plussers. En mensen van Limburg tot aan de kust. Ook twee heren schreven zich in. The Conference duurde de hele dag. We startten met een ontbijt en eindigden met een kleine afterdrink. Voor wie van wat verder kwam, hadden we kamers in Mercure Hotel gereserveerd. Volgend jaar komt er zeker een tweede editie. Maar na de thuismatch in de Skylinetoren in Izegem, die zeker geslaagd was, zullen we de volgende keer voor een andere locatie opteren. Ik kies immers nooit twee keer voor eenzelfde locatie.”

Wat onderscheidt vrouwelijke ondernemers van de mannelijke?

“We laten ons meer leiden door emoties. Ik bedoel daarmee dat we meer met passie en vanuit ons hart werken. Ons zesde zintuig zorgt ervoor dat we nog beter weten wat de klant wil.”

Wat staat er de komende maanden nog op het programma?

“Ik ben nu net vertrokken met elf onderneemsters voor een vijfdaagse retreat naar Portugal, waar we onszelf maar ook ons bedrijf onder de loep zullen nemen. Volgend jaar in maart volgt een driedaagse in Westouter, in juni trekken we dan naar Spanje. Maar er zijn ook workshops op til. Op 20 oktober hebben we het in Oudenaarde over financiële vrijheid, op 15 november trekken we dan naar de studio van Ozark Henry in Wulpen waar de ‘creatieve generalist’ het thema is. We blijven dus druk bezig.”

