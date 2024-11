Knokse luxeboetiek Lotte Louise Luxury officieel failliet verklaard na miljoenenroof

Het einde van luxeboetiek Lotte Louise Luxury in Knokke is definitief. De zaak kwam vorige maand in het nieuws nadat dieven er op een spectaculaire wijze miljoenen euro’s aan luxehandtassen en juwelen stalen door een gat in het dak te maken. De zaak werd nu, ondanks veel kritiek van de eigenaars van de handtassen, officieel failliet verklaard.

“Ze moeten zéér goed voorbereid zijn.” Inbrekers hadden niet langer dan 112 seconden nodig om een ravage aan te richten in een exclusieve handtassen- en juwelenwinkel in Knokke. De daders maakten een gat in het dak, duwden een ladder naar binnen en roofden de winkel van Stéphanie Louise Lotte (54) leeg. Volgens de uitbaatster liep de buit op tot boven het miljoen euro. De weken nadien ontstond er heel wat onvrede bij de eigenaars van handtassen. Zij voelden zich bedrogen omdat ze zeer weinig informatie kregen én er quasi geen communicatie was met de uitbaatster van de zaak.

Uiteindelijk gaf zij toe dat er een probleem was met de verzekering en dat de zaak de zware diefstal niet te boven zal komen. Volgens Stéphanie Lotte werd ze voordien zelf slachtoffer van oplichting en zorgde dat al voor een zware financiële druk, waarna de inbraak de spreekwoordelijke druppel was. Daarop vroeg ze het faillissement aan. Op 28 oktober werd Lotte Stephanie, met als handelsbenaming ‘Lotte Louise Luxury’, failliet verklaard en werd een curator aangesteld.

Tal van aangiftes

De curator van een Brugs advocatenkantoor bevestigt dat ze momenteel alles in kaart brengen. Het kantoor heeft al veel meldingen gekregen van mensen die spullen in bewaring hadden gegeven aan Stéphanie Lotte. Deze mensen moeten zich melden via e-mail naar info@fellows.be. Ze moeten hun contactgegevens, een kopie van de overeenkomst voor de bewaring, en de identificatienummers en foto’s van de spullen meesturen.

De curator bekijkt daarna de ingediende documenten en probeert de spullen te herkennen. Ze sturen de eigenaren daarna een e-mail om te laten weten of en hoe ze hun spullen terug kunnen krijgen. Ze geven ook de datum en tijd voor het ophalen, wat waarschijnlijk op 21 en 22 november zal zijn. Eigenaren moeten wachten op de e-mail van de curator. “Vanwege het grote aantal aanvragen wordt er voorlopig niet eerder gecommuniceerd,” luidt het in een bericht.

Mensen die denken dat ze geld tegoed hebben van het failliete bedrijf, kunnen hun claim indienen via de website www.regsol.be. (MM)