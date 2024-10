Luxeboetiek in Knokke vraagt faillissement aan na miljoenenroof: “Voor de inbraak werd ik zélf slachtoffer van oplichting”

Bijna drie weken na de miljoenroof in een luxe tweedehandszaak in Knokke blijft het klachten regenen over de uitbaatster. Volgens verschillende gedupeerden is de zaakvoerster plots onbereikbaar en komt ze afspraken niet na. Ondertussen loopt het onderzoek naar de daders volop verder. Al blijft de vraag: krijgen de eigenaars van de handassen ooit hun geld terug? Want de vrouw vraagt het faillissement aan.

Om te beginnen keren we terug naar maandagnacht 8 oktober om 3.41 uur: in Lotte Louise Luxury in de Lippenslaan in Knokke weerklinkt het alarm. Op camerabeelden is te zien hoe een ladder via een gat in het dak de winkel wordt binnengeduwd. 112 seconden later verdwijnen twee onbekenden alweer uit beeld mét twee grote gevulde zakken vol peperdure handtassen en juwelen van de meest exclusieve merken. Denk aan Rolex en Hermès. Verkoopwaarde van de buit? Ruim 1 miljoen euro.

Daags nadien doet de uitbaatster haar verhaal. “Mijn levenswerk is verwoest. Alles hebben ze me afgenomen”, zegt Stéphanie Lotte Louise (54). De politie startte een onderzoek en bijna drie weken later is dat nog steeds volop bezig. Verdachten zijn er nog niet opgepakt, liet het parket enkele dagen geleden weten.

Niet verzekerd

Maar tijdens het gerechtelijk onderzoek blijft het klachten regenen over de uitbaatster zelf. Want zij zou volgens de gedupeerden niet verzekerd geweest zijn, anders dan ze hen wijsmaakte bij het afsluiten van de contracten. Iets wat Stéphanie Lotte Louise aanvankelijk ontkende. De vrouw erkende een week later wél dat de verzekeringsmaatschappij momenteel moeilijk doet. De winkel beschikte niet over een alarmsysteem met rookkanon dat bij inbraak in enkele tellen het zicht belemmert – wat volgens de verzekeraar noodzakelijk is om de aanwezige goederen te kunnen verzekeren. Hoe de situatie nu zit, is niet duidelijk.

Veel vragen

Wat wél duidelijk is, is dat de eigenaars van handtassen en dure juwelen vol ongenoegen zitten. Verschillende van hen probeerden al contact op te nemen met de uitbaatster, maar bijna drie weken na de inbraak zitten ze nog steeds met veel vragen. “Als je haar contacteert, blokkeert ze je”, zegt een gedupeerde. De voorbije dagen zouden al diverse mensen tevergeefs voor een gesloten deur zijn blijven staan in de Lippenslaan. “Ik krijg mijn geld niet terug ondanks dat ik probeerde een afspraak te maken”, zegt een andere vrouw.

Het onderzoek naar de daders loopt dan wel volop verder, maar voor mensen die hun geld willen terugeisen is het vooralsnog de beste optie om een burgerrechtelijke zaak op te starten. Omdat ze een contract afsloten en de goederen in consignatie gaven, is het een burgerrechtelijke zaak. Die boodschap krijgen de mensen ook te horen bij de politie.

Zélf opgelicht

De vrees bij gedupeerden was – en dat al snel na de inbraak – dat de vrouw plots het faillissement zou aanvragen. En dat gebeurt nu ook, zo maakte Stéphanie Lotte Louise zelf bekend. “Ik betreur de gang van zaken na de inbraak. Alleen kan ik nog niet op alle vragen een antwoord geven”, zegt de zaakvoerster. “Ik ben zeker niet gevlucht of ontloop mijn verantwoordelijkheid niet. Alle zaken die niet gestolen zijn, staan nog in de winkel.”

Vervolgens legt de vrouw een verhaal voor dat ze een tijd geleden zélf zou opgelicht zijn door een bekende Vlaming die exclusieve uurwerken zou gekocht hebben door een valse bankoverschrijving te tonen. “Het ging om een aanzienlijk bedrag. Dit is door mij wél terugbetaald aan de eigenaars, wat een enorme druk op de cashflow heeft gelegd. Samen met de inbraak kan ik dit financieel niet te boven komen, waardoor ik genoodzaakt ben het faillissement aan te vragen. In de loop van de week zal een curator aangesteld worden.” (MM)