Inez Swinnen (35) richt nieuwe multidisciplinaire praktijk op in Heule

Inez Swinnen, sportpsychologe en auteur van Prestatiedruk, wil haar praktijk Mind-Set uitbreiden met andere disciplines. “Ik denk bijvoorbeeld aan een osteopaat, arts, sportarts, diëtiste, loopbaancoach, psycholoog of acupuncturist. Het mag vrij breed zijn, in lijn met zowel mentale als fysieke gezondheid.”

Met haar praktijk in de Moorseelsestraat 166 begeleidt Inez Swinnen tal van professionele renners, triatleten en zwemmers naar meer zelfvertrouwen. Nu wil ze Mind-Set (de naam zal nog veranderen) uitbreiden tot een multidisciplinaire praktijk. “Ik heb op mijn nieuwe locatie verschillende ruimtes ter beschikking. De mogelijkheid is er om geleidelijk op te starten en te werken met dagdelen. Bijvoorbeeld specialisten die maar vier uren over hebben in de week, is perfect mogelijk.”

Waarom een holistische multidisciplinaire praktijk? “Ik voel dat er soms nog behandelingen ontbreken met een bredere kijk. Veel specialisten blijven in hun hokje, behandelen lokaal, maar pakken het onderliggende probleem niet aan. Zo’n type praktijk mis ik in de omgeving. Hier wil ik meer de tijd nemen voor de patiënt. Niet alleen aan symptoombestrijding doen, maar echt kijken naar alle aspecten in een persoon.”

Als voorbeeld haalt Inez vermoeidheidsklachten aan. “Je gaat ten rade bij een arts of psycholoog, maar het kan ook interessant zijn om te kijken naar wat je eet. Zij kunnen dan doorverwijzen naar onze diëtiste. Zo ontstaat er een kruisbestuiving. Of denk bijvoorbeeld aan een kuitblessure als terugkerende klacht. Naast de behandeling van de osteopaat, kan een sportpsycholoog wijzen op stress. Met een multidisciplinaire praktijk heb ik veel kennis in huis en kunnen we sneller antwoorden bieden.”

Inez hoopt ook een jongerenpsycholoog aan te trekken. “Als sportpsycholoog werk ik beter met een volwassen doelgroep van minstens 16 jaar, maar de aanvragen van tieners komen binnen en daar wil ik ook aan tegemoet komen.”