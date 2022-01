Indoor speelpark in Ieper zoekt overnemer: “Derde sluiting was er te veel aan”

Na jarenlang sparen en groeien met zijn theaterbureau opende Joshua Van Bost een indoor park vol speeltechnologie, uitgerekend enkele dagen voor de eerste lockdown. Nu zijn park voor de derde keer verplicht gesloten blijft door corona, gooit hij de handdoek in de ring. Intussen broedt de ondernemer al op een nieuw kleinschaliger spelidee in het centrum van Ieper.

Joshua Van Bost (27) richtte een vijftal jaar geleden Kostumation op. Aanvankelijk was dat enkel een theaterbureau met seizoensgebonden straat- en kinderanimatie. Drie jaar geleden werd Kostumation uitgebreid met een indoor park in de Ieperse deelgemeente Elverdinge.

“Dat is geen indoorspeeltuin zoals Conquesta in Ieper of Hopsiepops in Poperinge”, vertelt Joshua. “Wij richten ons op interactieve spelen voor jongeren vanaf elf jaar en volwassenen: virtual reality, lasershooting, een escaperoom en interactieve klimmuur en trampoline. Elk spel heeft een link met technologie.”

Geen spaarbuffer

“Ons indoor park zou enkele dagen voor de eerste lockdown openen, waardoor de eerste opening werd uitgesteld naar de zomer van 2020. Om dan weer verplicht te moeten sluiten in de herfst en de winter, dé periode waarin een indoor park moet renderen.”

“Dat was heel zwaar, zeker voor een startend bedrijf zoals het onze. Een spaarbuffer hadden we nog niet. Dus moesten we de voorbije jaren overleven op de beperkte coronasteun van de overheid. Deze derde verplichte sluiting en corona-opstoot is er te veel aan.”

Het theaterbureau bleef wel draaien, desnoods via ludieke coronastewards in de Ieperse binnenstad. “Daar ligt mijn hart en dat zal ik altijd voornemen op het indoor park. Dus de combinatie was niet evident en bleek onhaalbaar. Ook mijn medevennoten hebben het onderschat.”

“Wat ik de voorbije jaren spaarde met het theaterbureau, investeerde ik om het indoor park overeind te houden. Vandaar dat we een keuze moeten maken. We blijven erbij dat het concept zeer geliefd is, en uniek in de streek. Daarom willen we het park in de eerste plaats laten overnemen, maar dat wordt geen makkelijke opdracht in deze tijden. Als we geen overnemer vinden tegen juni, moeten we de inboedel helaas verkopen en zal deze locatie moeten sluiten. Dat zou pijn doen.”

House of Mysteries

Joshua blijft wel ondernemen. “Er broedt al een nieuw idee voor een House of Mysteries bij de Grote Markt van Ieper. Dat wordt kleinschaliger dan het indoor park. Het wordt een huis vol fantasierijke decors, ballenbad en mysteries, die moeten opgelost worden.”

“Als we voor het indoor park geen overnemer vinden, proberen we onze virtual reality in te zetten voor dit nieuw initiatief. We blijven hard werken met een positieve ingesteldheid en hoop voor de toekomst.”

(TP)