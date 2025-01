Ille Danneels (54) zet na bijna acht jaar een punt achter Point de Vie

Ille Danneels, die sinds september 2017 in de Stationsstraat de winkel Point de Vie runt, is met een totale uitverkoop gestart. Aan de etalage hangt sinds kort een ‘Te Huur’-bordje. “Deze zaak was mijn derde kindje en ik heb deze beslissing met pijn in hart genomen, maar soms moet je keuzes maken in het leven.”

Ille is interieurarchitecte van opleiding en werkte in een vorig leven ook even in de cultuursector, maar in 2017 gooide ze het roer om. “Point de Vie is ontstaan vanuit mijn passie voor kalligrafie, waar de letter centraal staat. Toen we de kans kregen om het pand naast onze deur te kopen, besloot ik de sprong naar zelfstandigheid te wagen. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze. Het is daarom ook met pijn in het hart dat ik afscheid neem. Maar er kruipt hier veel tijd in. Te veel. Daardoor hebben enkele andere projecten vertraging opgelopen.”

“Daar komt bij dat het koopgedrag van mensen sinds corona toch fel veranderd is. Niet alle handelaars zullen het misschien toegeven, maar de mensen geven eenvoudigweg minder uit dan vroeger. Zeker als het om luxe-artikelen gaat. Evident is het niet, maar dan moet je toch eens afstand nemen en in de spiegel kijken. Ook al is dat confronterend. Anderzijds ben ik wel bijzonder blij dat zoveel mensen hun weg naar mijn winkeltje hebben gevonden sinds de aankondiging van de uitverkoop. Ik blijk toch ergens een vaste waarde te zijn geweest in Tielt. De reacties die ik de voorbije weken kreeg van klanten waren ronduit hartverwarmend. Dat verzacht de pijn wel een beetje. Ik heb het gevoel dat ik dit verhaal in schoonheid kan afsluiten. En daar ben ik dankbaar voor.”

Rest de vraag wat Ille straks van plan is. “We hebben met ons gezin vier jaar geleden een B&B gekocht in de Spaanse Pyreneeën. We doopten het ‘Las Eras/Pura Vida’. Het is er hemels. Je waant je er in de middle of nowhere. Het is absoluut onthaasten. Maar we hebben nog wat werk voor de boeg en we doen zoveel mogelijk van de verbouwingen en herinrichtingswerken zelf. Op dat vlak is mijn achtergrond als interieurarchitecte een voordeel. Maar dat plan liep door de winkel toch wat vertraging op. Daar gaan we verandering in brengen. Tegen deze zomer zouden we er graag gasten kunnen ontvangen en hopen we ook de bijhorende website online te hebben. “

Geen definitief vertrek

Ille benadrukt echter meteen dat ze niet van plan is om definitief naar Spanje te verhuizen. Noch is ze van plan om op haar lauweren ter rusten. “Ik hou van Pura Vida, maar ik ga nog niet op pensioen en ik blijf in Tielt. Ook voor onze kinderen Tobe (23) en Miet (20) blijven we onze thuis behouden. En om te stoppen met werken ben ik nog te jong. Wellicht ga ik na het einde van de winkel ergens in dienst werken. Wat het zal worden weet ik niet, maar een ‘zittend gat’ heb ik in elk geval niet. ‘Go With The Flow’ is voorlopig ons motto.”

De uitverkoop van Point de Vie in de Stationsstraat 54 loopt nog steeds. Elke donderdag, vrijdag en zaterdag kan je er terecht van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Tussen 6 februari en 20 februari is de winkel gesloten, maar daarna zal de zaak wellicht nog tot halfweg maart open blijven. Up-to-date info over de openingsuren en – data is te vinden op de website en op de sociale media van Point de Vie. (SV)