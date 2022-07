Ille Danneels (52) kijkt met Point de Vie uit naar braderie TEF: “Iedereen is tijdens Tieltse Feesten in vakantiestemming”

Ille Danneels is een bezige bij. Zo organiseert ze allerlei workshops, is ze een van de drijvende krachten achter de creabeurs BisArts en heeft ze er sinds vijf jaar naar eigen zeggen ook een derde kind bij. Zo houdt ze sinds 2017 haar winkel Point de Vie open in de Stationsstraat. “Waar letters in al hun glorie centraal staan”, dixit de website van de winkel. “Dit is echt mijn dada”, glundert de spraakwaterval.

Vijf jaar Point de Vie. Proficiat!

“Bedankt! Het begin was moeilijk, maar ondertussen merk ik dat mijn winkel op vijf jaar gestaag gegroeid is. We zitten hier niet in de Kortrijkstraat, waardoor we misschien iets minder aan bod komen, maar het gaat goed. Ik kan vooral doen wat ik wil. Ik voel me hier vrij. De winkel is nu drie dagen in de week open. Op donderdag, vrijdag en zaterdag. De andere dagen doe ik enkel open op afspraak. Ik merk wel dat mijn cliënteel dat ondertussen begint te weten.”

“Tussendoor hebben we natuurlijk ook corona gehad, maar toen heeft de webshop er ons doorgesleurd. De webshop staat trouwens wel even on hold. Het is immers te druk om het allemaal te bolwerken. Zo ben ik nog bezig met kalligrafie en organiseer ik geregeld workshops. Ergens stopt het natuurlijk. Al komt hij zeker nog terug online.”

De Tieltse Feesten komen eraan. Staan die met stip genoteerd in de agenda?

“Zeker en vast! De affiche hangt uit in mijn winkel en ondertussen ken ik zelfs het programma vanbuiten. Ik mag dan wel geboren en getogen zijn in Wingene, maar ik woon ondertussen al 22 jaar in Tielt en kan wel zeggen dat ik me goed ingeburgerd voel. Dus ja, de Tieltse Feesten zijn een vaste afspraak. Zeker sinds ik met mijn winkel gestart ben.”

Hoezo? Je ligt hier nochtans buiten het feestgedruis.

“Inderdaad. Hier lopen ze mijn deur tijdens de Tieltse Feesten niet plat, maar dankzij mijn vrienden van Optiek Vandewalle kan ik tijdens de braderie jaarlijks met een grote stand op de hoek van de Markt en de Bruggestraat staan. Dan sta ik echt op het centrale punt van de Tieltse Feesten en moet iedereen mijn stand wel gezien hebben. (lacht) Die stand op de braderie gaat telkens wel gepaard met een enorme verhuis. Maar het is het waard, want het is het perfecte moment om nog wat meer naamsbekendheid op te doen. Anderzijds geniet ik er ook gewoon van om erbij te zijn en zelf eens rond te lopen op de braderie. Als er eens een kalm moment is, ga ik altijd kijken wat Tielt te bieden heeft. Heerlijk is dat. Iedereen is dan in vakantiestemming.”

“B&B in Spaanse Pyreneeën was al jaren droom van mijn man”

De Tieltse feesten lijken een beetje een symbiose van je twee passies: cultuur en braderieën.

“Ergens wel ja. Voor ik in 2017 mijn winkel opende, werkte ik vier jaar in het cultuurcentrum, dus ik zit wel nog wel een beetje in die wereld. Ook omdat mijn zoon Tobe momenteel acteerstudies volgt in Utrecht. Hij zingt ondertussen ook en brengt in het najaar zelfs voor het eerst muziek uit. Of we hem volgend jaar op de affiche van de Tieltse Feesten zien staan? Wie weet! Dat zou fantastisch zijn natuurlijk, maar we gaan niet zweven.”

Jullie hebben met het gezin ook wel grote en ingrijpende plannen, toch?

(lacht) “Ik probeer daar zelf bescheiden over te blijven, maar we hebben inderdaad met ons vier beslist om een B&B te kopen in de Spaanse Pyreneeën. Mijn man droomt daar al jaren van. Hij kent de streek daar bij wijze van spreken beter dan Tielt. Hij gidst er in de Canyons en begeleidt er sporten zoals mountainbike en rafting. Na al die jaren waarin we naar daar reisden, stootten we plots op een fantastisch pand, met een prachtig domein van zesduizend hectare eromheen. Het leek bijna te mooi om waar te zijn, maar er waren geen addertjes onder het gras, waardoor we nu de trotse eigenaar zijn van een B&B waar 17 mensen kunnen verblijven. Deze zomer doen we een eerste test met vrienden, waarna we volgende zomer operationeel hopen te zijn. Maar ik kan nu al zeggen: het is er hemels. Je waant je er in de middle of nowhere. Je hoort er niets, behalve de vogels en je eigen ademhaling.”

Zien we jou dan nog wel terug in Tielt?

“Natuurlijk! Het is vooral de bedoeling dat mijn man de B&B gaat uitbaten. Hij zal er gidsbeurten geven en wil ook aansluiten op een fietsnetwerk. Dat is echt zijn ding. Point de Vie is dan weer mijn ding. En dat ga ik zeker niet achterlaten. Deze zomer zal ik de winkel wel een maand sluiten om naar Spanje te gaan, maar ik zorg dat ik zeker terug ben voor de Stationsfeesten. Ik ben nog niet van plan om snel te stoppen met de winkel. Ik ben nog maar begonnen! Dat we elkaar dan periodes niet gaan zien? Dat lukt ons wel. We zijn allebei – net als onze kinderen trouwens – vrijgevochten vogels. We weten wat we aan elkaar hebben. Hij zal ook niet maanden aan een stuk weg zijn. Aanvankelijk zal het wel wat zoeken zijn, maar dat loopt wel los.”