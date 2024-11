Hondentrimsalon Floofy and Fresh verwent viervoeters

Floofy and Fresh. Zo heet het hondentrimsalon van Bram Dufoor in de Izegemsestraat 30. “Ik ben opgegroeid tussen honden en heb er een passie aan overgehouden”, zegt Bram.

Bram is afkomstig van Koksijde waar hij in zijn ouderlijke thuis opgroeide tussen de honden. Hij trouwde met de Izegemse Bieke en verhuisde voor de liefde eerst naar Izegem. “We kochten dan een woning in de Izegemsestraat in Lendelede en gingen er wonen. Het is ook de thuisbasis van mijn trimsalon Floofy and Fresh. Floofy betekent donzig en Fresh behoeft geen uitleg, denk ik.”

Deeltijds redder

Bram en Bieke hebben twee kinderen: Elke (2) en Aster (10 maanden). Bram werkt ook nog als redder in een Lago-zwembad in de regio Brugge. “Dat doe ik inmiddels deeltijds omdat ik in september met mijn hondentrimsalon gestart ben. Door mijn passie voor honden wilde ik me professioneel met die dieren inlaten. Ook al omdat Bieke mijn passie deelde. Zij doet zelf mee aan wedstrijden agility met onze twee speelse bordercollies Mazikaan en Trixie, die we ook onze moddercollies noemen. Via die wedstrijden keek ik meer en meer naar hoe deelnemers hun honden op-en-top verzorgden om naar een wedstrijd te gaan. Uiteindelijk volgde ik zelf een tweejarige cursus hondentrimmer bij Syntra West.”

Bram en Bieke kochten hun huis in de Izegemsestraat een beetje in functie van er iets met honden te kunnen beginnen. “Ik heb er een ruim atelier waar ik de honden kan trimmen en we hebben achteraan ook een grote tuin waar ik in de toekomst privétraining en agility wil geven. Maar nu wil ik me eerst focussen op mijn trimsalon. Honden trimmen geeft mij zelfs een rustgevend gevoel. Het contact met de baasjes zorgt soms voor boeiende verhalen. En het geeft me toch veel voldoening als ik tijdens het trimmen een hondje zie transformeren en zijn of haar baasje zie glunderen. Ik hou ook altijd rekening met de geschiedenis van de hond en de aanpak die een specifieke hond nodig heeft. Honden trimmen is voor mij geen bandwerk, maar een passie. En alle viervoeters zijn hier welkom, van klein tot groot.” (IB)

Floofy and Fresh werkt op afspraak: bel 0456 77 17 38 of stuur een mailtje naar bram.dufoor@outlook.com