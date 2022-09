Garage AEcars trekt met zeldzame Porsche 910 uit 1967 naar veilinghuis Sotheby’s: “Slechts 29 exemplaren ter wereld en die van ons mag de baan op”

De Porsche 910 is een van ‘s werelds zeldzaamste racemodellen. In totaal werden er wereldwijd 29 exemplaren van gemaakt, en slechts drie daarvan mogen op vandaag de baan op. Een daarvan is in het bezit van garage AEcars en zaakvoerder Alexander Roelens (42) trekt er binnenkort mee naar het gerenommeerde veilinghuis Sotheby’s. “Onze specialiteit is exclusieve wagens, maar deze 910 is het zotste exemplaar ooit.”

Sinds enkele weken blinkt er een vipergroene Porsche 910, ook wel Carrera 10 genoemd, in de garage van Alex’s Exclusive Cars langs de Rijksweg in Izegem. Het racemodel werd gebouwd in 1967, in datzelfde jaar vlamde hij ook verschillende circuits op. De Nieuw-Zeelandse autocoureur en uitvinder Bruce McLaren, van het gelijknamige Formule 1-team, reed er in juli ’67 zelf mee op het Brands Hatch Circuit in Groot-Brittannië.

Nu prijkt hij dus in Izegem. “De wagen is al twintig jaar eigendom van een klant. Hij kocht recent een nieuwe auto bij ons en deze fantastische Porsche 910 maakte deel uit van de deal”, reageert zaakvoerder Alexander Roelens. “Sinds we hem hebben voorgesteld op onze sociale media regent het reacties. Er is ook al interesse maar we zullen hem niet verkopen.”

Paradepaardje

Voor het eerst sinds het bestaan van de garage trekt Roelens naar veilinghuis Sotheby’s. “We willen er iets speciaals mee doen. De wagen is zodanig exclusief en wordt even het paradepaardje van onze showroom. We hebben al heel wat speciale modellen gehad, maar dit is echt het zotste ooit. Ik kijk enorm uit naar de belangstelling op de veiling, het is erg spannend.”

300 kilometer per uur

Van het zeldzame racemodel werden dus slechts 29 exemplaren gemaakt. “Drie daarvan zijn straatlegaal. PS Motorsport heeft de wagen in drie jaar tijd herbouwd met de vereiste dat hij op de openbare weg mocht rijden, dat maakt deze Porsche 910 ongelooflijk uniek.”

De topsnelheid van het paradepaardje bedraagt zo’n 300 kilometer per uur. De prijzen van dergelijk model gingen eerder over de miljoen euro, maar Alexander houdt de startprijs geheim tot de veiling.