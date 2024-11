GAIA haalt zijn slag thuis: Zalmkwekerij in Oostende verliest omgevingsvergunning

Het Noorse bedrijf Columbi Salmon verliest de omgevingsvergunning voor de zalmkwekerij die het ging bouwen in Oostende. De Vlaamse regering had eerder een vergunning verleend, maar dierenrechtenorganisatie GAIA ging daartegen in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB). Die besloot de vergunning te vernietigen. De raad oordeelt dat de zalmkwekerij in strijd is met de bestemmingsvoorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het zou de grootste industriële zalmkwekerij worden van Europa.

Columbi Salmon had plannen om in Oostende de grootste zalmkwekerij van Europa te bouwen, goed voor een jaarlijkse productiecapaciteit van 12.000 ton Atlantische zalm. De Vlaamse regering verleende daarvoor een vergunning in oktober vorig jaar. Onder andere de dierenrechtenorganisatie GAIA stelde daartegen een beroep in bij de RVVB, omdat het dierenwelzijn van de zalmen niet verzekerd zou zijn. Het RUP zou ook geen zalmkwekerij toelaten op die locatie. De raad oordeelt nu dat in het RUP inderdaad geen zalmkwekerij wordt toegelaten.

Omdat het niet mogelijk is om de zalmkwekerij wettig te vergunnen op de geplande locatie, stuurt de raad het dossier niet terug naar de Vlaamse Regering, maar weigert het de vergunning zelf. Daarom beschikt het Noorse bedrijf niet meer over de nodige vergunning en zal het de kwekerij dus niet kunnen bouwen in de haven van Oostende.

GAIA reageert opgetogen over de beslissing. “De kwekerij zou jaarlijks drie miljoen zalmen produceren in extreme overbevolking. De vissen zouden opgesloten worden in te kleine tanks”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. “Ik ben enorm tevreden met deze uitspraak, maar ook opgelucht voor iedereen die dierenwelzijn een warm hart toedraagt.”