GAIA verzet zich tegen komst onshore zalmkwekerij in Oostende

De Noorse zalmkwekerij ColumbiSalmon heeft een vergunningsaanvraag ingediend om in Oostende een van de grootste zalmkwekerijen in Europa op te zetten. Dierenrechtenorganisatie GAIA wil een bezwaarschrift indienen om de komst van de zalmfabriek te voorkomen. “Je kan er gif op innemen dat het project een zware impact zal hebben op het milieu”, klinkt het bij frontman Michel Vandenbosch.

ColumbiSalmon is een Noorse zalmkwekerij die zegt te streven naar de ontwikkeling van duurzame zalmkwekerij met een verbeterd dierenwelzijn en een minimale ecologische voetafdruk. Het wil tegen 2023-2024 de productie optrekken naar 15.000 tot 20.000 ton duurzaam voedsel. De zalmkwekerij wil daarvoor een landgebonden kwekerij opzetten in Oostende ter hoogte van het industrieterrein Plassendale 1. Het onderstreept daarmee de ambitie om de overgang naar onshore, duurzame en winstgevende visteelt in de komende jaren aan te sturen. De nieuwe zalmkwekerij zou zo’n tweehonderd arbeidsplaatsen creëren.

2,5 miljoen zalmen

Bij dierenrechtenorganisatie GAIA zijn ze minder te vinden voor het idee. De Noren vroegen ondertussen een vergunning aan om de fabriek neer te poten waarvoor de beroepstermijn op 23 september verloopt. GAIA plant nog voor het einde van de beroepstermijn een bezwaarschrift in te dienen. “We spreken hier al gauw over 2,5 miljoen zalmen”, zegt Vandenbosch. “Wij gaan over dierenwelzijn en het welzijn van die zalmen loopt gevaar. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en ervaring in andere landen, waar zalmen in landtanks worden gehouden. Naast het dierlijk leed, gaat het ook om de grote impact op het milieu die zo’n kwekerij met zich meebrengt.”

Concessie erg snel toegekend

GAIA vindt het bizar dat de concessie erg snel werd gegeven door Haven Oostende. “De gunstige adviezen die werden verleend, moeten met een serieuze korrel zout genomen worden”, vervolgt de GAIA-frontman. “Men gaat er precies licht over en dan gaan er bij ons allerlei alarmen af. Dat versterkt onze intentie om dit tot op het bot te analyseren en op basis van de resultaten gaan we ons bezwaar stofferen.”

“Wij zijn niet over een nacht ijs gegaan”, zegt Dirk Declerck, ceo van Haven Oostende. “Die mensen hebben enorme studies laten maken door gespecialiseerde bureaus om de impact op het milieu verwaarloosbaar te maken op het kanaal Oostende-Brugge. Men zal tevens zeer zwaar investeren in een waterbehandelingsinstallatie en heeft al een milieurapporteringsuitzondering gevraagd waarbij heel uitgebreid gedocumenteerd staat hoe men die behandeling zou doen. Dat bevat twee punten: er mag geen impact zijn op de waterloop en de kwaliteit van het water moet gegarandeerd blijven. De eigenaars van dergelijke faciliteiten hebben er alle belang bij om de waterkwaliteit voor de vissen te behouden. We hebben alles zeer grondig bestudeerd voor we de concessie hebben toegekend.”

GAIA blijft echter bij haar standpunt en zoekt omwonenden die samen met GAIA een bezwaarschrift willen indienen. “We vragen aan mensen die bezwaar willen indienen, om zich te melden bij GAIA”, aldus Vandenbosch.