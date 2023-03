Dirk verbouwt ‘slimste wijn’ in Zonnebeke: “Met tablet bestuur ik heel het domein”

Met miljoenen euro’s, veel passie en een karrenvracht expertise stampte Dirk Syx in geen tijd zijn ‘slimste wijndomein’ uit de grond bij de iconische oorlogsbegraafplaats Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke. Den Nachtegael moet het walhalla van de wijnbouw worden, groeit in sneltempo en open straks officieel de deuren.

“Welkom in mijn datacenter.” Dirk Syx moet de eerste wijnboer zijn, die nog trotser lijkt op zijn werk onder de grond. “Vanuit deze kelder vertrekken kabels naar alle hoeken van het domein.”

250.000 flessen

En dat groeit snel: in 3 jaar transformeerde hij een traditionele oude hoeve tot modern wijnbedrijf met meer dan 10 hectare. Tegen 2029 wil Syx een areaal van 25 hectare, dat elk jaar 250.000 flessen moet opbrengen. Een investering van… “Dat verklap ik niet”, lacht de 58-jarige ingenieur. “Het blijft een hobby.”

Het geld voor deze prijzige hobby haalde Syx uit de verkoop van zijn bedrijf. “Ik ontwikkelde software voor de automatisering van zwembaden, sportcentra, pretparken, dierentuinen, musea, theatergebouwen… eigenlijk de vrijetijdssector in de hele wereld. De helft van het jaar bracht ik door op een vliegtuig en plots was mijn bobijntje af. Ik wou terugkeren naar de rust en roots. Mijn ouders waren landbouwers en het was een droom om tegen mijn pensioen boer te worden. Maar dan een speciale boer, want mijn passie is wijn. Dankzij mijn beschikbare middelen en kennis van automatisering kon ik vanaf nul een wijndomein bouwen met de beste technologie ter wereld.”

“Met mijn tablet bestuur ik heel het domein. Niemand heeft dat”

Een opsomming. “We oogsten met een optische machine, die de kaviaar van de wijngaard selecteert terwijl slechte druiven en bladeren weggefilterd worden. Daarmee oogsten we 1 hectare per uur. Met handwerk door 40 mensen raakt je amper aan 1 hectare per dag. We schoffelen volautomatisch een paar hectare per dag in plaats van wekenlang manueel te wieden. Dankzij een sproeier met vacuümsysteem hebben we tien keer minder product en water nodig. Momenteel wordt een bottelarij geplaatst voor 3.000 flessen per uur. Er kan 500.000 liter wijn in mijn tanks. Wil ik wijn verpompen vanuit mijn hangaar en verkopen op het domein, dan kan dat via een touch in de app. Met mijn tablet bestuur ik heel het domein. Niemand heeft dat.”

‘Tuut’ in de slaapkamer

De mogelijkheden worden volop uitgetest. “Van zodra het 0,5 graden wordt in de wijngaard, begint het te tuuten in de slaapkamer. Terwijl ik vorig jaar nog uit mijn bed kroop om de planten te beschermen met duizenden vuurpotten, rol ik nu een beschermend beregeningssysteem uit tegen de kritieke periode van de ijsheiligen.”

Dankzij ondergrondse buizen kan water zonaal gestuurd worden in de wijngaarden. “Ik rolde ook meer dan 400 km kabel uit: glasvezel en elektriciteit. Dan kan ik overal wifi voorzien, zoals bij een publieke lig- en speelweide die nu wordt uitgebouwd met de gemeente. Of voor evenementen in de wijngaard. Bij mooi weer wordt een prieel uitgezet voor huwelijksceremonies.”

Energieneutraal

De energie produceert Syx zelf. “Warmte en elektriciteit komt via een pelletsysteem uit het snoeihout, dat geraapt wordt in de wijngaard. Dankzij extra zonne-energie en batterijen ben ik volledig energieneutraal. Ik ben niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Dankzij de automatisering kunnen we met zo weinig mogelijk mensen een bepaalde schaal halen om rendabel te worden. Al denk ik deze investering pas terug te verdienen binnen 25 jaar. Maar dat geeft niet. Het is mijn laatste levenswerk en ik doe het voor de kinderen. Mijn dochter en schoonzoon delen mijn passie, dus de opvolging is verzekerd. Hopelijk kan ik het werk nog lang doen. En ja, ik wroet nog graag met mijn handen in de grond. Maar liefst minimaal.”

26 soorten wijnen

Syx mikt op 21 soorten druiven en 26 soorten wijnen. “Men verklaart mij zot, maar het is een strategische keuze, want ik wil een aanbod van wijn en likeur voor iedereen. Elke wijnsoort begint met een andere letter uit het alfabet en is genoemd naar een abt of non uit de verdwenen Augustijnenabdij van Zonnebeke. Mijn merk is genoemd naar de middeleeuwse gemeentenaam Sinnebec en het wijndomein naar het plaatselijk gehucht Den Nachtegael. Lokale en historische verankering van zo’n domein is cruciaal.”

Net als beleving. “Ik heb een feest- en evenementenzaal en daaronder zit mijn arc of wines, een verzameling Belgische en West-Vlaamse wijnen. Zoals in het verhaal van de ark van Noah, maar dan met duizenden flessen in plaats van dieren. Met keien en een laagje water op de bodem zorg ik voor optimale bevochtiging, naar het voorbeeld van de natuurlijke krijtrotsen in de champagnestreek. In deze sfeervolle kelders maak ik reclame voor collega’s en wil ik een ambassadeur zijn. Een “walhalla van de wijnbouw”, daar wil ik naartoe. En die opent eind juni.” (TP)