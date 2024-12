Directeur Zorg Kortrijk Dylan Vandewaetere (32) kiest voor een nieuwe uitdaging in Wervik

Dylan Vandewaetere (32) wordt vanaf februari de nieuwe algemeen directeur van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik (WZBW). Sinds begin dit jaar is hij directeur Zorg bij de stad Kortrijk. Algemeen directeur Myriam Deloddere gaat eind januari met welverdiend pensioen. Om haar op te volgen bleven er zes kandidaten over en waren dat er na een volgende selectie nog twee. De raad van bestuur koos voor Dylan Vandewaetere.

Dylan werkt sinds 2018 voor Zorg Kortrijk. Eerst had hij de leiding over woonzorgcentrum Sint-Jozef en residentie – assistentiewoningen – Ten Olme. Een tijdlang combineerde hij deze functie met die van directeur van Zorg Kortrijk.

Ervaring

Dylan combineerde zijn werk de laatste jaren met een masteropleiding in het management en beleid van de gezondheidszorg aan de universiteit Gent, waar hij afstudeerde in juni 2023. Hij is dus sterk vertrouwd met zorg, zowel in theorie als praktijk. “Dylan heeft op zijn jonge leeftijd reeds heel wat ervaring in de zorg opgebouwd”, zegt voorzitter Lien Deblaere (Vooruit). “We zijn blij iemand met dit profiel te kunnen aanstellen. Zorg vereist een aparte kennis en aanpak, dit zit bij Dylan zeker goed. Hij is heel gemotiveerd om bij ons te starten, hij kent het WZBW en ook een aantal medewerkers en onze visie en werkwijze. Het is iemand die uitdrukkelijk voor de zorg kiest wat zeker een pluspunt is.”

Mooie toekomst

“Myriam Deloddere is heel flexibel en begaan met het WZBW en blijft trouw op post tot eind januari. Ze zal samen met het directiecomité de komst van Dylan goed voorbereiden. Als voorzitter heb ik hier alle vertrouwen in want Myriam laat een schitterend ploeg achter. Met het huidige directiecomité kan de nieuwe directeur rekenen op een zeer sterk en competent team, dat de voorbije jaren samen met Myriam een heel mooi zorgbedrijf opbouwde. De toekomst voor het WZBW ziet er goed uit en komt in goede handen”, besluit Deblaere.