Deprez uit Kortemark is Vlaams KMO van het jaar door UNIZO

Deprez uit Kortemark, die halfweg oktober nog bekroond werd tot West-Vlaams KMO 2022, is nu door UNIZO uitgeroepen tot KMO van het Jaar. Het is de eerste keer ooit dat dezelfde provincie twee jaar op rij met de prijs gaat lopen. Vorig jaar kwam Barias uit Roeselare als KMO van het jaar uit de bus. “Dat toont dat West-Vlaanderen een sterke ondernemersprovincie is”, zegt Bram Larock, woordvoerder van UNIZO West-Vlaanderen.

Vandaag vond in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de finale plaats van “KMO van het Jaar” van UNIZO. De vijf provinciale finalisten moesten een pitch van hun bedrijf brengen voor een jury, die het familiebedrijf Deprez uit Kortemark verkozen als de ultieme winnaar. Deprez ontwerpt en produceert machines en installaties, volledig aangepast aan de noden van de klant. Ze zijn actief in drie sectoren: bulkgoederen, voeding en recyclage. Ze zijn een specialist in interne transportsystemen en opslag van goederen.

“Vandaag is de ideale gelegenheid om uit te pakken met de straffe bedrijven in ons land”

Met deze jaarlijkse verkiezing wil UNIZO tonen dat lokale kmo’s heel wat waard zijn voor onze economie en welvaart. “Het is ook de ideale gelegenheid om uit te pakken met onze straffe bedrijven in diverse sectoren”, zegt Danny Van Assche, topman bij UNIZO. “Vaak staan de grote spelers in de kijker, maar ook onze lokale kmo”s blinken uit op internationaal vlak. Ze zijn de motor van onze econmoie en zorgen voor twee miljoen arbeidsplaatsen in de private sector. Dat is maar liefst 65% van de totale tewerkstelling in de privésector.”

Familiebedrijf sinds 1984

Zaakvoerder Johan Deprez stampte in 1984 samen met zijn vrouw het bedrijf uit de grond. In 2017 vestigden ze zich in Kortemark. Het bedrijf telt intussen 80 medewerkers. “We zetten ideeën en vragen van de klant om naar realistische, duurzame en praktische productieprocessen met de beste energie-efficiëntie. Dat maatwerk van ontwerp tot uitvoering is net onze sterkte”, vertelt Johan. Een tiental jaar terug besloot zijn zoon Jeroen mee te stappen in het bedrijf.

Voor de jury van experten sprong Deprez er uit door hun duurzame aanpak en grote innovatiegehalte. Maar het bedrijf gaat ook een maatschappelijk engagement in en liet met hun financiële gezondheid een goede indruk na op de jury. “Het is een echt internationaal familiebedrijf. Ze zijn actief in twaalf landen, waaronder Australië en Canada.”

UNIZO organiseert ‘KMO van het Jaar’ samen met Liantis, KBC, Proximus, PMVz en SBB.