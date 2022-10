Deprez uit Kortemark is West-Vlaams ondernemer 2022: “Preus lik fjirtig”

Familiebedrijf Deprez uit Kortemark werd vanavond uitgeroepen tot West-Vlaams Ondernemer 2022. En dat werd onthaald met een vreugdesprongetje en een daverend applaus. Deprez is gekend om hun automatische machines en bedrijfsprocessen, die zowel in de voedselsector, maar ook bij logistiek of recyclage worden toegepast. “Het was een zeer moeilijke beslissing, maar ze zijn erg innovatief en gaan op een goede manier om met de huidige problematieken”, zegt Vincent Kint van organisator UNIZO West-Vlaanderen.

Donderdagavond werd in de stadsschouwburg in Kortrijk bekend gemaakt dat het familiebedrijf Deprez ging lopen met de titel van West-Vlaams ondernemer van het jaar. Daarmee haalden ze het van de genomineerden Umbrosa en ACD uit Roeselare. Deprez Construct voluit is al 35 jaar actief in de complete productieketen, montage en het onderhoud van al dan niet automatische machines. Die installaties worden vooral gebruikt in de voedingssector, bij het verwerken en stockeren van bulkgoederen zoals aardappelen of wortelen, ordening van logistiek en de recyclage van verschillende bedrijven.

“Ik wil ons team en mijn vrouw bedanken om dag in en dag uit het beste beentje voor te zetten”

Voor Johan Deprez, General Manager van Deprez Construct kon de avond niet meer stuk. “We willen dit moment gebruiken om ons team van 80 medewerkers te bedanken. Dag in en dag uit zetten zij hun beste beentje voor om er samen met ons iets moois van te maken. Maar ik wil ook mijn vrouw bedanken. Zij is al 38 jaar lang mijn steun en het rekenbrein hierachter. Ook al kon ze er niet bij zijn, toch verdient ze een daverend applaus.”

Johan en Jeroen Deprez, gespecialiseerd in machinebouw, zijn verkozen tot West-Vlaamse Ondernemer van 2022. © Dries Decorte/StudioDecorte.be

Maar ook de zoon Jeroen Deprez, die actief is in het bedrijf stond te glunderen. “Je werkt zo hard naar iets toe. Je gaat er samen volledig voor en dan nu die prijs krijgen. Dat is echt een top gevoel. Bij wie de trofee op het bureau komt te staan, weten we nog niet. We hebben geen gemeenschappelijke bureau en misschien maar best ook”, lacht Jeroen. “Nu moeten we alles geven voor de finale in Brussel om ook die trofee mee te nemen naar huis. Dan is het probleem onmiddellijk opgelost en hebben we elk ons eigen exemplaar.”

Wereldwijd innovatief

“Het was een zeer moeilijke beslissing”, zegt Vincent Kint van UNIZO West-Vlaanderen. “Drie geweldige finalisten uit het West-Vlaams ondernemerslandschap en er kon maar één winnaar zijn. Deprez is erg innovatief en gaat op een goede manier om met de huidige problematieken, gaande van de coronacrisis tot tekorten in de invoerketen. Ze spelen op alles in door bijvoorbeeld een grote stock in te slaan in de hoogte op hun site van 61.000 m². Daardoor zijn ze zo goed als onafhankelijk van logistieke perikelen en leveren ze sterk en efficiënt werk tot in Canada.”

© (Foto CJ)

Het bedrijf denkt niet alleen vooruit aan economische problemen, maar investeert ook in mensen

Maar volgens Kint is het ook een bedrijf dat investeert in mensen. “Ze hebben een scherp personeelsbeleid om mensen aan te trekken en te houden. Deprez werkt ook samen met scholen, wat vruchten afwerpt om toekomstige ingenieurs aan te nemen. Maar ze investeren ook in hun klanten. Wanneer ze een nieuw project aan hen voorstellen, doen ze dat bijvoorbeeld met een VR-bril, zodat de klant echt alles kan meemaken. Als bedrijf moet je sterk denken over de toekomst en Deprez heeft hun vizier scherp afgesteld, een echt toonbeeld.”

Van landbouwerszoon tot eigen familiebedrijf

“Het is eigenlijk allemaal begonnen bij de landbouw”, vertelt Johan Deprez. “Als zoon van een landbouwer zag ik dat de aardappels begonnen te verkleuren en toen stelde ik mezelf de vraag wat we konden doen om die beter te bewaren of te bewerken. Ik ben dan zo aan de slag gegaan in onze garage. Uiteindelijk is het ook uitgegroeid naar andere producten. Die aardappel moet nog altijd goed zijn en dat staat nu symbool voor veel andere dingen.”

“De aardappel van vroeger staat nog altijd symbool voor onze producten”

Een tiental jaar terug besloot zijn zoon Jeroen Deprez mee te stappen in het bedrijf. “Dat is eigenlijk langzaamaan gegroeid. Ik ben er eigenlijk in gerold. Je kan je afvragen wat was er eerst, de kip of het ei? Ik in het bedrijf of het bedrijf bij mij? Dat is een eeuwige discussies. Maar ik ben blij dat ik met mijn ingenieursdiploma en mijn studies in financiën een aanvulling kan zijn binnen Deprez.

Deprez is nu ook in de running voor de nationale verkiezing van KMO 2022. Op 6 december wordt het resultaat bekend gemaakt.