Day’s Workout Gym op vroeger terrein nv Bouwondernemingen Desodt in Ieper: “Nieuwe locatie, nieuwe plannen”

Midden 2020 ging nv Bouwondernemingen Desodt, gevestigd aan de Steverlyncklaan in Ieper, failliet. De gebouwen krijgen nu dik een jaar later een nieuwe bestemming. Sinds kort kan je er immers gaan werken aan je conditie, gezien dit de nieuwe locatie is van Day’s Workout Gym.

“Ik startte al in 1998 met de zaak boven de bowling aan de Posthoornstraat”, opent zaakvoerder Stefaan Dai. “Een tweetal jaren later verhuisde ik naar de Haiglaan, om uiteindelijk via het winkelcentrum aan de Rijselsepoort en de Potyzestraat hier te belanden. We waren al lang op zoek naar een nieuwe locatie, goed gelegen, met een parking en liefst een woonst bij de zaal. Dit vonden we uiteindelijk in dit gebouw aan de Steverlyncklaan 11. De reden dat we wegtrokken van op de Rijselsepoort was, ondanks de toplocatie, de te hoge huurprijs voor het gebouw.”

“We openden vorige week al de deuren in de Steverlyncklaan, maar we hebben nog heel wat werk voor de boeg. Alles wordt fase per fase aangevat, want vroeger waren dit enkel stockageplaatsen voor het bouwmateriaal. Er moet geïsoleerd worden, alle elektriciteit vervangen, om maar enkele zaken te noemen. Maar we kijken ook al verder vooruit, en de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een cafetaria, waar je iets kan eten en drinken, of een kapsalon, is zeker bestaande. En als extra troef hebben we een akkoord bereikt met de directie van Picanol, net naast onze gebouwen, dat we hun parking mogen gebruiken.”

“Maar ook voor de fitness zelf hebben we toekomstplannen. Door de pandemie zijn er de laatste twee jaar nergens meer opleidingen en beurzen geweest. Regelmatig trok ik met mijn vrouw en zakenpartner Valerie Verschuere naar dergelijke organisaties in Duitsland en Italië, om nieuwe ideeën op te doen. We hopen vooral de groepslessen nog meer uit te breiden, eventueel met nieuwigheden, want groepslessen zijn erg in op het ogenblik. Voorts zouden we ook ons aanbod naar kinderen toe willen uitbreiden. En door het feit dat we nu net naast de zaal gaan wonen, denken we eraan om in de toekomst onze openingsuren fors uit te breiden. Het zou best kunnen dat je over enkele maanden van 6 tot 23 uur bij Day’s Workout terechtkan.”

Openingsfeest

“Onze sector heeft door corona ook rake klappen gekregen, en vooral tijdens de tweede lockdown haakten heel wat klanten af. Nu vinden ze stilaan weer de weg naar de fitness en gym, en pluspunt is dat we alles zo veilig mogelijk doen. Iemand zonder CST komt er niet in, en na gebruik moeten alle toestellen ontsmet worden. In de loop van 2022, wanneer alles dan afgewerkt is en de toestand het toelaat, hopen we een groots openingsfeest te geven.”

(DT)