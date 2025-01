David Van Steenkiste opent kruidentuin voor restaurants van Wout Bru en Marc Coucke in Durbuy: “Ze zagen in mij de ideale man om dit op te starten”

Heugelijk culinair nieuws voor David Van Steenkiste met zijn bedrijf Plant-T uit Beernem. In Durbuy werkt hij sinds kort aan de ontwikkeling een lokale kruidentuin voor de restaurants van Wout Bru en Marc Coucke. De herborist werkte eerder al samen met Coucke voor de ontwikkeling van ecologische verticale plantentorens.

Na een carrière van vijf jaar bij sterrenzaak Hertog-Jan in Brugge en later ook Pure C van Sergio Herman in Cadzand legde David Van Steenkiste zich volledig toe op de ontwikkeling van zijn eigen bedrijf. Met Plant-T gaat hij jaar in jaar uit op zoek naar unieke producten die het werk van gerenommeerde chefs beter, efficiënter en nog smaakvoller maken. Eerder vond hij al de unieke ‘groene kaviaar’ uit Spanje, Bottarga uit Scandinavië en Katsuobushi uit Japan. Met die exclusieve producten groeide Van Steenkiste ondertussen uit tot een toeleverancier van sterrenrestaurants.

Mooie samenwerkingen

“Zo mag ik al een aantal bekende zaken tot mijn klantenbestand rekenen. ’t Zilte van Viki Geunes in Antwerpen, Nuance en heel wat andere topzaken uit Brussel en Antwerpen, ze zijn allemaal klant bij mij. Ook mocht ik ook al geregeld voor Peter Goossens werken”, zei Van Steenkiste daar eerder over.

Het zoeken naar die unieke producten combineert Van Steenkiste deeltijds met een job als hoofd van de aankoopdienst van het grote cateringbedrijf JM Catering. Daarnaast ontwikkelde hij met zijn eigen bedrijf verticale plantentorens. Die mocht hij al plaatsen in samenwerking met bedrijven als Plopsaland, hotelketens en overheidsinstanties. “Die torens zijn niet alleen geschikt voor kruiden. Je kan er ook groenten of fruit in kweken, maar evengoed sierplanten Ik voer momenteel gesprekken met de overheid, de stad Brugge en een gevangenis. Het is dus duidelijk dat de systemen voor verschillende doeleinden kunnen gebruikt worden.”

Kruidentuin

Voor de ontwikkeling van die torens ging hij enkele jaren geleden een samenwerking aan met Alychlo, het investeringsvehikel van Marc Coucke. “Van daar ken ik Marc Coucke en via via ook Wout Bru ondertussen. Ik kreeg van hen de vraag om een kruidentuin te starten, met alles wat daarbij komt kijken natuurlijk”, vertelt Van Steenkiste.

Hij werkte de voorbije maanden aan het ontwerp en opbouw van de tuin, en gaat die weldra ook inplanten. “Marc en Wout zagen in mij de ideale man om dit op te starten. Ik zal verantwoordelijk zijn voor die tuin en leid mensen op voor de pluk en het onderhoud, omdat ik niet steeds in Durbuy kan zijn. Bovendien kan ik zo mijn kennis met hen delen. Eind maart hopen we te starten met de aanplant. Het is de bedoeling dat de restaurants van Wout en Marc op die manier voor een deel met eigen kweek kunnen werken. In totaal hopen we zestig verschillende soorten eetbare bloemen en planten, verspreid over de seizoenen, te kunnen plaatsen.”

Nog ideeën

Daarnaast zitten er nog andere projecten in de pijplijn. Zo zou Van Steenkiste ook een serre met buitenkeuken mogen plaatsen in Durbuy. “Daar zouden we een exclusieve tafel kunnen plaatsen waar je gastronomische ervaringen kan aanbieden. Maar we beginnen met de tuin zelf”, lacht Van Steenkiste.