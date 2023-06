Dartshop Vanhee in Menen viert eerste verjaardag met eigen bier

Precies een jaar geleden openden Kevin Vanhee (43) en Nele Verfaillie (42) in Menen de deuren van hun speciaalzaak Dartshop Vanhee. Het biertje waarmee ze die verjaardag vieren, trekt de aandacht door de speciale reeks bieretiketten. Daarop prijken de karikaturen van de spelers van het lokale dartshopteam.

In nauwelijks een jaar tijd is de locatie langs de Ieperstraat uitgegroeid tot een echt walhalla voor iedereen die gebeten is door de dartsmicrobe. Die verjaardag wordt gevierd met een biertje gebrouwen door vzw ’t Brouwerskot uit Wervik. Behalve het gematigd alcoholgehalte van 4,5 % prijken op de etiketten de opvallende karikaturen van de dartspelers van Team Dartshop Vanhee.

Zo kan je de dorst lessen met een ‘Killerbee’ John Desreumaux, een ‘Topgun’ Jeroen Caron of een James Vanbesien. Of wat dacht je ervan om een flesje ‘Worldchampions 2022’ met de G-Darters ‘Vinnie Vince’ D’hondt, Serge Van Belle en ‘Iron Leg’ Evi Foulon open te trekken? De collectie karikaturen groeit intussen gestaag aan dankzij cartoonist Nicolas Verhaeghe, die de karakterkoppen van de dartsspelers stileert.”

Hechte vriendenkring

“Met dit initiatief willen we tonen dat darts in ons landje méér is dan ‘Dancing Dimi’. Het is de droom van Team Dartshop Vanhee om West-Vlaanderen op de kaart te zetten”, zegt Kevin Vanhee.

“We begeleiden aanstormend lokaal talent en geven hen het broodnodige duwtje in de rug. We zorgen ervoor dat ze financiële en materiële steun krijgen van officiële dartsmerken. De aanwezigheid van ervaren toppers tilt hen naar een hoger niveau. Samen vormen we een hechte vriendenkring, waarbij iedereen respect heeft voor elkaar.”

(CB)