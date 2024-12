Claude en Isabelle sluiten slagerij in Aarsele: “Een jaar gezocht naar overnemer”

Claude Vergote (46) en Isabelle Taveirne (48) trekken dit weekend na 23 jaar de deuren dicht van hun keurslagerij in Aarsele. Dat zat er al een tijdje aan te komen. Het koppel heeft sinds 2012 een tweede zaak in Meulebeke en besloot vorig jaar al om de slagerij in Aarsele van de hand te doen. Een overnemer werd voorlopig niet gevonden.

Het koppel vertelde ons eind vorig jaar al dat de combinatie van twee zaken steeds moeilijker houdbaar werd en dat ze terug wilden naar het runnen van één slagerij. Toen klonk het nog dat de zaak in Aarsele zou open blijven zolang er geen overnemer gevonden was, maar die werd niet gevonden.

Meer dan een jaar later staan de zaak en de bijhorende woning dus nog steeds te koop. “Met de drukke eindejaarsperiode voor de deur moesten we knopen doorhakken”, zegt Isabelle.

“Al heb ik de indruk dat de klanten echt wel met ons meeleven en deze beslissing begrijpen. We blikken trots en dankbaar terug op de voorbije 23 jaar, maar de tijd is gekomen om dit hoofdstuk af te sluiten.”

Thuislevering

De slagerij in de Jules Van Ooststraat 8 is voor het laatst open op zaterdag 7 december tussen 8 en 12.30 uur. Isabelle gaat na de sluiting aan de slag bij Claude in Meulebeke, al blijven ze wel in Aarsele wonen. En zo hoeven de Aarselenaars hun vleesjes niet te missen, want Isabelle brengt op maandag en vrijdag bestellingen mee uit Meulebeke en levert die aan huis in Aarsele, vanaf 30 euro.

Ook voor kerstavond en oudejaarsavond blijft het aanbod behouden voor Aarsele. Bestellingen voor de feestdagen kunnen dan in Aarsele bij de slagerij afgehaald worden.