Keurslagerij Claude & Isabelle in Aarsele staat te koop: “Vinden geen personeel meer”

Keurslagerij Claude & Isabelle in Aarsele, de enige slagerij in het dorp, staat te koop. Claude Vergote (45) en Isabelle Taveirne (47) zijn al 21 jaar een vaste waarde in het dorp, al heeft het koppel sinds 2012 een tweede zaak in Meulebeke. “Het is moeilijk geworden om personeel te vinden, waardoor we besloten hebben om de slagerij in Aarsele van de hand te doen”, zegt Isabelle. De zaak blijft voor alle duidelijkheid wel open zolang er geen koper is.

“Ik denk dat het weekendwerk veel jonge mensen afschrikt”, zegt Claude. Hij is al elf jaar het gezicht van slagerij ‘La Vache’ in Meulebeke en blijft dat ook. “Ergens heb ik daar ook wel begrip voor. En de stiel is ook fel veranderd in de voorbije twintig jaar. Dagschotels, sausjes en bereide gerechten zijn enorm belangrijk geworden. Aan die evolutie hebben we ons aangepast. We hebben daar ook bewust op ingezet in Meulebeke en hebben een ruim aanbod bereide gerechten, maar feit is wel dat de job daardoor arbeidsintensiever is dan vroeger.”

Twee medewerkers vertrokken

“De klanten vinden het uiteraard jammer dat we ermee zullen ophouden”, gaat Isabelle verder. “Maar anderzijds is er ook wel begrip voor onze beslissing. Per slot van rekening runnen we nu al elf jaar twee slagerijen. We hebben het altijd graag gedaan, maar het is niet te onderschatten. We spelen al langer met het idee om de focus louter op de zaak in Meulebeke te leggen, maar begin dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van twee goede krachten. Dat heeft onze beslissing om de zaak in Aarsele te verkopen in een stroomversnelling gebracht. Een eenvoudige beslissing was het echter niet. We gaan natuurlijk het dorp missen als het zo ver is. We hebben hier altijd graag gewoond en zijn de mensen dankbaar voor de vele mooie momenten. Het zou heel fijn zijn als hier een jong, enthousiast koppel de fakkel kan overnemen.”

Nieuwe uitdaging

Bij de winkel in Aarsele, die in 2019 nog volledig vernieuwd werd, hoort ook een ruime woning, waar Claude en Isabelle al 21 jaar wonen. Ze brachten er hun drie zonen groot. Alle drie kozen ze een andere richting in het leven. “Ik zou graag nog een nieuwe professionele uitdaging willen aangaan”, aldus nog Isabelle. “Los daarvan willen we ook graag privé en werk wat meer gescheiden proberen te houden, maar als je bij de zaak woont, is de balans tussen die twee vinden niet altijd evident. Maar zolang er geen koper is, blijven we voor alle duidelijkheid zeker op post in Aarsele.” (SVA)

Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op de website van de immomakelaar viawww.vlaemynck.be/nl/te-koop/aarsele/.