Buurtwinkeltje By Cindy sluit de deuren en start totale uitverkoop: “Alles mag weg”

Cindy Ovaere, die ruim vier jaar buurtwinkeltje ‘By Cindy’ in de Wingensesteenweg in Tielt runde, is met een totale uitverkoop gestart. Op 1 januari gaat de winkel definitief dicht.

Cindy nam in oktober 2020 het buurtwinkeltje van Annie Van Parys en Willy De Backer over en herdoopte het tot ‘By Cindy’. Aan dat verhaal komt nu echter een einde. “Het is met enorm veel pijn in het hart”, zegt Cindy. “Ik heb dit de voorbije vier jaar met veel passie gedaan en ook na mijn relatiebreuk vorig jaar ben ik blijven verder doen, maar het is gewoon niet rendabel meer. Al wil ik graag benadrukken dat ik iedereen dankbaar ben voor dit avontuur, zowel de klanten als de leveranciers voor de fijne samenwerking.”

“Nu By Cindy eindigt ben ik genoodzaakt een totale uitverkoop te houden. Alles mag weg, gaande van keukenmateriaal tot legplanken en koelkasten. Nu al is er interesse voor heel wat materialen. Alles is bespreekbaar. Wat ik in januari ga doen? Daar ben ik nog niet aan uit. Eerst even alles laten bezinken.”

Parking

Cindy geeft nog mee dat de pakjesmuur van bpost op de parking blijft staan. De automaten worden wel van de hand gedaan, al zal bakkerij Java op termijn een broodautomaat voorzien op de parking.