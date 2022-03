Bakkerij Devriendt opent pop-up store langs Westkerksestraat: “Geen zin om nog eens volop in werken te zitten”

Maandag 7 maart openden Marinka en Donald Devriendt langs de Westkerksestraat hun bakkerijwinkel. In feite een pop-up, want hun vaste stek is in de Zandvoordsestraat. “Daar zijn zopas grote wegeniswerken gestart, waardoor klanten niet meer bij ons geraken”, zegt het koppel. “Daarom onze beslissing om die periode te overbruggen met een tijdelijke winkel.”

Al 19 jaar is bakkerij Devriendt gehuisvest in de Zandvoordsestraat. Negen jaar geleden openden Marinka en Donald een tweede winkel langs de Oostendebaan in Torhout. En nu kunnen klanten terecht in de pop-up store langs de Westkerksestraat. “Voorlopig, tot de werken in onze straat ten einde zijn. Dat zal wel nog een tijd duren, want ze zouden 21 maanden duren. Onze broodautomaat blijft wel aan de burg”, weten Marinka en Donald.

“Omdat we geen zin hadden om opnieuw – na het plaatsen van een nieuwe Zandvoordebrug – voor lange tijd met een terugval door werken te maken te krijgen, besloten we uit te kijken naar een andere locatie. En bij toeval stond dit huis te koop. Dat leek ons de geschikte plek voor een pop-up”, vertelt bakker Donald.

Zoeken en organiseren

“Het atelier en de bakkerij blijven in de Zandvoordsestraat, zodat het wel elke dag een sleur wordt om alles hier te krijgen. Nu is het nog een beetje zoeken en organiseren, maar we zien het echt wel zitten”, verzekert het koppel. “Te meer we al negen jaar gewoon zijn om zo onze winkel in Torhout te bevoorraden.”

“We verslechteren ons qua oppervlakte hier niet, want in mijn oud winkeltje heb ik 40 m² en hier 75m²”, lacht Marinka. “Doordat er hier veel passage is, blijven we over de middag geopend en kunnen klanten nu ook koude en warme pastagerechten kopen.”

Nieuwe zaak

“Of we binnen 21 maanden weer naar de oude winkel gaan? Eigenlijk niet, want naast de deur is de bouw van een appartementsgebouw bezig en onderaan komt onze nieuwe winkel. In het oude pand blijft de bakkerij en de winkel zullen we dan behouden voor patisserie. Eens de werken gedaan zullen we ook onze parking een make-over geven”, verklapt Marinka.

“We hopen dat onze verkoop hier niet vermindert. Mochten we in dezelfde lijn kunnen blijven werken, zullen we heel tevreden zijn”, besluit Donald Devriendt.

Pop-up Devriendt is dagelijks, uitgezonderd op woensdag, open van 7 uur tot 18.30 uur, ook op zon- en feestdagen.