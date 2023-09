Oppositie wil dat stad Izegem zelf bankautomaat uitbaat

Nu er steeds meer betaalautomaten in het Izegemse straatbeeld verdwijnen roepen oppositiepartijen STiP en Vlaams Belang de stad op om toch te investeren in een bankautomaat die het zelf uitbaat.

In deelgemeentes Kachtem en Emelgem en op de wijk Bosmolens verdwenen reeds automaten. In de Marktstraat opende Batopin wel een nieuw cashpunt, al verdwenen daardoor wel automaten in filialen van banken in het centrum. “Voor de (oudere) bewoners is dat een groot ongemak”, meent Nadia Staes (STiP). “Daarnaast vinden we het ook geen veilige situatie om te werken met één centraal cashpunt. Ook naar mobiliteit toe is dit punt in Izegem niet optimaal gelegen.” Vlaams Belang sluit zich daar bij aan en ijvert voor een eigen cashpunt in Kachtem. “De situatie in Kachtem is vergelijkbaar met die in Moorsele, waar het gemeentebestuur zich wel engageerde om te investeren in een eigen bankautomaat”, aldus Giel Seynaeve. STiP vraagt zo’n automaat niet specifiek in Kachtem, maar roept de stad wel op om er werk van te maken. Ook Vooruit lanceerde in het verleden al een gelijkaardige oproep.

Bezorgdheid

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) ziet in de vraag van de oppositie een “terechte bezorgdheid”. “Al is het nu eenmaal een maatschappelijke evolutie dat mensen steeds meer met de kaart of digitaal betalen”, zegt hij. “Het is onze taak als stad om mensen daarin te begeleiden, om een soort digitale sprong te maken. Ik besef uiteraard dat het een illusie is te denken dat iedereen daar even vlug mee weg zal zijn. Ik ben wel bereid de dialoog met Batopin aan te gaan met de vraag om meer cashpunten in onze stad te voorzien. Ik vernam recent dat ze beseffen dat er te weinig van zo’n punten zijn en dat ze dit op nationaal vlak willen verdrievoudigen. Wie weet liggen daar kansen voor ons.”

Wat de stad niet zal doen is zelf in zo’n automaat investeren. “Dat kost Moorsele over vier jaar maar liefst 126.000 euro. Hier zou je zo’n automaat al meteen op verschillende locaties moeten plaatsen, wat Izegem makkelijk 150.000 euro belastinggeld kan kosten. Een extra automaat is wat ons betreft onverantwoord als je zuinig met belastinggeld moet omspringen. Als overheid willen we wel verder inzetten op digitalisering en de dialoog met Batopin aangaan.”