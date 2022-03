Zaterdag en zondag opendeurweekend bij de St. O. C. in Wervik: “we hopen dat het een daverend succes wordt”

De Stedelijke Oudheidkundige Commissie (St. O. C.) organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 maart telkens doorlopend van 10 tot 17 uur in het Erfgoedhuis René Defrancq op Steenakker een opendeurweekend. Blikvanger wordt alvast het archief van dokter Henri D’Hondt met heel wat materiaal uit zijn dokterskabinet. Zoals alle bevallingsmateriaal. “Ik ben overtuigd dat ons opendeurweekend een daverend succes wordt”, blikt voorzitter Stephane Debonne vooruit.

“Begin maart 2020 organiseerden we een opendeurdag en toen telden we zo’n 300 bezoekers op één dag. Vorig jaar bestonden we 75 jaar, maar omwille van de pandemie was een opendeurweekend niet mogelijk. We hebben het telkens moeten uitstellen. Uiteindelijk kwam ons dat ook beter uit, want zo hadden we meer tijd om ons opendeurweekend voor te bereiden.”

Voor de eerste keer is bij de St. O. C het archief van dokter Henri D’Hondt (1969-1954) te zien. Hij woonde waar zich nu het postkantoor op de Steenakker bevindt. “Hier hangt onder meer zijn diploma op perkament”, vertelt de voorzitter.

“Dokter D’Hondt was chirurg, gynaecoloog, oog- en oorarts. Het postkantoor was vroeger het stadhuis van de Heerlijkheid Oosthove. Dokter D’Hondt was tevens de stichter van de eerste materniteit en het eerste operatiekwartier in het Amerikaans Hospitaal op de jeugdsite d’Arke in de Koestraat. We spreken van begin de jaren ‘20. Landbouwer wijlen Roger D’Hondt uit de Wervikstraat in Menen was zijn neef. “

“ij woonde op hoeve De Riemeers, die onlangs werd aangekocht door de firma Decospan. De zoon van dokter D’Hondt was een vrijgezel en na zijn overlijden werd alles van zijn vader bewaard op de boerderij van Roger D’Hondt. Archieven hadden we al gekregen.”

“We zijn in het bezit van zo’n 150 à 200 medische boeken. Dat zijn er ongelooflijk veel. Een deel van het archief van dokter D’Hondt was eind vorig jaar te zien op de tentoonstelling In de wieg gelegd in CC Het Perron in Ieper. Het is werkelijk uniek. Van een authentieke gynaecologische stoel en spalken tot een klein, metalen snijtuig om een vinger te amputeren tot een foropter, een toestel om je brilsterkte te bepalen. Het zijn prachtige aanwinsten.”

Professor Idewijk

Ons oog viel ook op een tentoonstellingskast over dokter-professor Manille Ide. “Vandaar de naam van de Professor Idewijk”, geeft Stephane Debonne aan.

“We kregen ook belangrijke archieven uit de achttiende en negentiende eeuw van de familie Van Elslande en hun aanverwanten. Van een nakomeling van Remi Ghesquiere uit Geluwe kregen we een schilderij. Hij schreef veel muziek en we hebben foto’s en archieven van hem mogen ontvangen.”

Remi Ghesquiere (1866-1964) was een Vlaamse organist en componist. Ghesquiere verhuisde in 1945 naar Brugge en woonde er bij zijn zoon, die priester was. “We ontvingen tientallen schenkingen”, vervolgt de voorzitter.

“Soms anoniem. Zo stak er hier op een bepaalde dag een unieke foto uit 1929 van de toneelgilde Willen is Kunnen in de brievenbus. Ze speelden in Sint-Pol. Er zijn mensen die persoonlijk komen met een schenking. Tijdens onze vorige opendeur kregen we verschillende mooie giften. We inventariseren dat dan.”

Art Deco

“Van Roger Vanslambrouck uit de Hellestraat kregen we een uitgebreid archief met krantenknipsels. Er zitten daar heel interessante zaken tussen. Mooie houten beelden van wijlen Willy Devoldere uit de Laagweg staan en hangen hier ook. Een blikvanger op het gelijkvloers zijn twee stukken Art Deco-beglazing, afkomstig van winkel Au Bonheur des Dames in de Brugstraat. Die kregen hier een prominente plaats. Met dank aan schrijnwerker Dirk Desreumaux van de stad. We krijgen trouwens enorm veel medewerking van de stad.”

Voorzitter Stephane Debonne uit Geluwe is trots op het kernbestuur en de andere medewerkers van de St. O. C. Elk bestuurslid heeft zijn waarde, we hebben een goed bestuur”, benadrukt Stephane. “Schenkingen posten we op onze Facebookpagina. Claude Vandewoestyne ontfermt zich daarover.” Naast het museum op het gelijkvloers zijn boven ook de werklokalen te bezoeken. De toegang is gratis.

Nog dit: bij de buren in de Sint-Janskapel vindt op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en 15 tot 19 uur het laatste weekend van de tentoonstelling 100 jaar Hoger Op plaats. Of voor de bezoekers aan de St. O. C een mogelijkheid voor twee vliegen in een klap.

(EDB)