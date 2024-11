Wim Chielens (64) krijgt Cultuurtrofee in Poperinge: “Mooie erkenning voor alles wat ik deed”

In zaal De Kring had het Gala plaats van de Poperingse Cultuurprijzen. Tijdens dit evenement werden de Poperingse PosterPrijs, de Cultuurprijs voor Vereniging, de Cultuurprijs voor individu en de Warmste vereniging uitgereikt. Individuele winnaar werd heel terecht auteur, muzikant, verteller, podcastmaker, gewezen directeur van de Kunstacademie en regisseur Wim Chielens.

Het Gala werd gepresenteerd door Frank Verdru, en muzikaal opgeluisterd door de Poperingse zanger Lars Pectoor: een jong talent dat nog eens de kans kreeg om zich te bewijzen.

Bij het binnenkomen mochten alle aanwezigen stemmen voor de mooiste affiche van een Poperings evenement. Er was keuze tussen 14 culturele posters. De Heemkring Aan de Schreve won het pleit met hun affiche voor de expo ‘Boudry, een familie kunstenaars’. In naam van de vereniging ontving bestuurslid Isabel Decrock een cheque van 100 euro.

Prijs voor Heemkring

De Cultuurprijs voor Vereniging 2024, een cheque van 500 euro, ging ook naar de Heemkring Aan de Schreve. Ze kregen ze de Prijs vooral voor de organisatie van de tentoonstelling ‘Boudry, een familie kunstenaars’. “De expo had deze zomer plaats in de kloostergebouwen van de zusters Benedictinessen, en lokte zowat 2.000 bezoekers”, zegt voorzitter Patrick Boone. “Curator was Lidewij Deroo, dochter van Nele Boudry. We hebben meer dan twee jaar gewerkt aan die tentoonstelling, Deze keer hebben we dus een hele familie Poperingse kunstenaars in de kijker gezet, met een expo en een boek. In de toekomst pakken we uit met een nieuw initiatief ‘Art Studio’”, aldus schatbewaarder Isabel Decrock.

Warmste Vereniging

Een andere categorie was die van de Warmste Vereniging. De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia was de eerste kandidaat. “Nadat Gery en Rita in 2016 ons lokaal verlieten, kwamen wij op het idee van de ‘Warmste Repetitie’. De opbrengst van de bar tijdens de pauze en na de repetities schonken we elk jaar aan een goed doel”, zei ondervoorzitter An Casier. “Op die manier konden we ieder jaar een mooie som schenken aan achtereenvolgens Walk for Life, De Walhoeve, De Loods, de vzw Hatchico, de Palliatieve Eenheid van het Ypermanziekenhuis, De Keper, en dit jaar De Pinker.”

“Samana probeert het hele jaar door een warme vereniging te zijn, met vooral als doel de eenzaamheid te doorbreken”

Marleen Rubben stelde de tweede kandidaat voor: Samana Krombeke. “Onze vereniging richt zich tot ouderen en mensen met een zorgnood. Jaarlijks brengen we bijvoorbeeld een verjaardagsbezoekje aan alle 80-plussers, we organiseren de oliebollenactie aan huis, en we proberen het hele jaar door een warme vereniging te zijn, met vooral als doel de eenzaamheid te doorbreken. Dat doen we in samenwerking met de BuurtBres en het Dorpspunt. We stelden ons ook kandidaat voor Reveil, rond rouwverwerking”, aldus Marleen Rubben van Samana Krombeke, die door het aanwezige publiek verkozen werd tot ‘Warmste Vereniging’, en een cheque kreeg van 300 euro. De harmonie ontving 200 euro.

Hoofdvogel voor Wim

Wim Chielens (64) uit Reningelst kreeg de Individuele Cultuurprijs, het hoogst bereikbare. Hij ontving 500 euro, en net als de andere winnaars een zeefdruk van Stokman (de Poperingse kunstenaar Pieter Verfaillie, red.). Een motivatie werd er door de jury vreemd genoeg niet gegeven, maar Wim overliep een beetje zijn eigen carrière door zichzelf muzikaal te begeleiden bij het brengen van een lang lied, op de tonen van ‘De Wedstrijd’ van Bram Vermeulen. Hij verwees naar al zijn grote voorbeelden en helden, zoals zijn ouders, zijn koorleider, enkele collegeleraars, zijn eerste werkgevers Ons Erfdeel (Rekkem) en Opbouwwerk Malegijs in Kemmel, zijn collega’s gedurende 26 jaar van Radio 2 toen hij er producer was, de Kunstacademie toen hij er directeur was en meer.

“Deze prijs betekent voor mij een mooie erkenning voor alles wat ik deed”, zei de culturele duizendpoot ons achteraf. “Het belangrijkste was dat ik eens een forum kreeg om hele zaal te zeggen waarover cultuur gaat. Een zanger heeft een groep nodig, alleen kan je het niet. En je kan niets zonder organisatoren: verenigingen, individuelen, openbare besturen en zaaluitbaters.”