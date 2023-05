Wim Chielens met pensioen als directeur van Poperingse Kunstacademie: “Ik heb altijd gehamerd op wederzijds respect”

Wim Chielens (62) uit Reningelst nam afscheid als directeur van de Poperingse Kunstacademie. Hij startte zijn loopbaan in de Kunstacademie in 2006 als directeur van de afdeling Woord en nam in 2012 de functie van algemeen directeur op. Wim werd op zijn laatste werkdag uitgewuifd door heel wat leerlingen, collega’s en ex-collega’s. “Ik ben blij dat ik eindelijk van de titel van ‘directeur’ af ben”, lacht de Reningelstnaar.

Wie vorige vrijdag aan de Grote Markt van Poperinge passeerde, zag een kleurrijke fanfare van leerlingen en leerkrachten rondmarcheren. Later volgden nog enkele toespraken van collega’s, gevolgd door een drink. “Ik wist dat ze iets ineengestoken hadden, maar wist niet wat”, begint Wim te vertellen. “Het was een hele fijne dag en een waardig afscheid van mijn loopbaan.”

“De academie is meer zichtbaar dan vroeger, we werken graag mee aan projecten in de stad of in de dorpen”

“Op 1 september 2006 startte ik in de Kunstacademie . Het was toen een bewuste keuze om dichter bij huis te komen werken. In 2012 volgde ik Ghislain Kuyle op als algemeen directeur. Ik kijk heel positief terug op deze 11 jaar als directeur, maar ben blij om van de titel van ‘directeur’ af te zijn. Ik heb het immers niet zo voor titels, ik heb altijd hard gehamerd op wederzijds respect voor elkaar en een open sfeer. Toen ik indertijd startte, ging de Kunstacademie door een moeilijke periode omwille van het samenvloeien van alle afdelingen tot één grote academie. Maar ik heb tijd en energie gestoken in het creëren van vertrouwen tussen alle partijen. Daarnaast ben ik ook altijd voorstander geweest van het opentrekken van alle domeinen en van projecten die we uitwerken met de basisscholen. Op die manier ontstaat er een veel opener sfeer en meer collegialiteit.”

Inbreng nieuw decreet

“Ik ben ook heel trots op onze inbreng in het nieuwe decreet. Ik zat in het begin van de denkoefening rond het nieuwe decreet mee aan tafel en kon zo samen met Loes Vandromme ijveren voor een aparte benadering van kleine, landelijke kunstacademies. Op die manier konden we andere accenten gaan leggen en kregen we meer autonomie. Daarnaast ben ik ook blij om een dertigtal leerkrachten die een kunstopleiding genoten hebben, werk te kunnen geven in hun streek. Er zijn maar weinig werkgevers voor kunstenaars in de regio, maar de academie is daar de uitzondering op. Op die manier kunnen wij ook hun kunst mee naar buiten dragen. De academie is meer zichtbaar dan vroeger, we werken graag mee aan projecten in de stad of in de dorpen. De muziek- en woordklassen in De Lovie of onze inbreng in de ontvangst van Sint-Maarten in Reningelst zijn daar twee voorbeelden van. We blijven niet langer tussen de muren van de school.”

Meer regels

“Helaas moet ik ook vaststellen dat de vrijheid die gecreëerd werd met het nieuwe decreet, steeds meer aan banden wordt gelegd. Er zijn meer regels en meer papierwerk dan vroeger, terwijl ik het net belangrijker vind dat kinderen nieuwe dingen ontdekken.”

“Een belangrijke taak van een directeur ligt volgens mij dan ook in het bufferen tussen de regels en de werkvloer, zodat de leerkrachten en leerlingen toch hun ding kunnen doen. Dit is dan ook het advies dat ik wil meegeven aan mijn opvolgers. Mijn loopbaan zit erop, maar ik zal zeker nog af en toe te zien zijn in de academie, weliswaar als vrijwilliger”, voegt Wim er nog aan toe.

Nieuwe directieteam

Stefanie Vandewalle en Ludo Geloen vormen voortaan het nieuwe directieteam. Op zaterdag 6 mei gooit de Kunstacademie de deuren open van 9 tot 13 uur. Iedereen is welkom om open lessen mee te volgen of zelf actief deel te nemen. De leerkrachten staan klaar om info te geven over hun vak. Ook de jongste bezoekers zullen zich niet vervelen dankzij de magische werking van de tekenmachine of tijdens de fotozoektocht doorheen het gebouw. In de namiddag nemen de volwassenen nog tot 16 uur deel aan Atelier-in-Beeld.