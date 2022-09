West-Vlaamse Tülin Erkan genomineerd voor Bronzen Uil

‘Honingeter’ van Tülin Erkan is genomineerd voor de Bronzen Uil. De prijs van het Algemeen Nederlands Verbond bekroont jaarlijks het beste literatuurdebuut met een cheque van 10.000. euro en een schrijversresidentie. Er waren dit jaar 70 inzendingen. Van de zes genomineerden zijn slechts 2 schrijvers Vlaams. De winnaar wordt op 10 december, tijdens Het Betere Boek, bekendgemaakt in de Vooruit in Gent.

De 34-jarige Tülin Erkan groeide op in Oostende bij haar Franstalige moeder en Britse grootmoeder, de zomers bracht ze vaak door bij haar vader in Turkije. Intussen woont ze al een tiental jaar in Borgerhout. Vorig jaar vertelde ze in KW dat ze nog altijd een bijzondere band heeft met de kuststad en zich op oudere leeftijd ooit ziet terugkeren. Naast Erkan is ook Antwerpenaar Paul Verrept genomineerd voor zijn boek ‘Brandingen’. ‘Honingeter’ staat ook op de longlist voor de Boekenbon Literatuurprijs. Daar zijn slechts 2 van de 15 genomineerden Vlaams.

‘Honingeter’ vertelt het verhaal van Sibel, een jonge vrouw die van Istanboel naar Brussel wil reizen, maar vast komt te zitten in de luchthaven aldaar. Elke dag opnieuw mist ze haar vlucht. Ze ontmoet daar enkele andere figuren die ook vastzitten. De titel verwijst naar een vogelsoort die met uitsterven bedreigd is. De honingeter zou zich naar verluidt niet meer weten voort te planten omdat hij het gezang van zijn soortgenoten niet meer herkent en daardoor geen partner meer vindt om mee te paren. Het boek gaat onder meer over het belang van taal en de zoektocht naar identiteit.

De Bronzen Uil werd voor het eerst uitgereikt in 2011. Ieperling Roderik Six won in 2012 de prijs voor zijn roman ‘Vloed’, vorig jaar ging de prijs voor de tweede keer naar een West-Vlaamse schrijver toen ‘Lijn van Wee en Wens’ van Caro Van Thuyne bekroond werd.