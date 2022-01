Voorstelling Jan Jaap van der Wal eerste grote test voor De Leest

Vanaf vrijdag start de coronabarometer in code rood. “Voor het cultuurhuis De Leest wordt de eerste grote test met deze nieuwe regels de voorstelling van Jan Jaap van der Wal op zondag 30 januari”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

“We zijn bijzonder tevreden dat die activiteit eindelijk kan plaatsvinden, want de voorstelling stond oorspronkelijk ingepland eind mei 2020.”

“Met de nieuwe maatregelen mag De Leest in plaats van 200 toeschouwers naar 70 procent van de beschikbare zitplaatsen gaan. Als de luchtkwaliteit kan gegarandeerd worden, dan kunnen we in plaats van 320 toeschouwers naar de volle capaciteit van 456 zitplaatsen”, verduidelijkt schepen Himpe.

Goede luchtkwaliteit

“De grote zaal van het cultuurhuis is technisch in orde om te zorgen voor een goede luchtkwaliteit. Deze week wordt de technische installatie trouwens ook nog eens volledig gecontroleerd”, zegt cultuurconsulent Geerwin Vandekerckhove.

“De voorbije periode werden voorstellingen indien mogelijk opgesplitst zodat er maximaal aan de mensen die tickets kochten een plaats kon aangeboden worden. Maar dat is niet altijd mogelijk voor de uitvoerders van een voorstelling. Met de nieuwe maatregelen is er alvast meer ademruimte om de geplande activiteiten effectief te laten doorgaan”, besluit Geerwin Vandekerckhove.