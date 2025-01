Toneelkring ‘De Totetrekkers’ brengt met ‘Lijst Lenaerts’ stuk over verkiezingen

De Wingense toneelkring ‘De Totetrekkers’ brengt tussen 24 januari en 8 februari hun 35ste theatervoorstelling, met name de komedie ‘Lijst Lenaerts’. “Het is een luchtig verhaal rond gemeenteraadsverkiezingen, wat – gelet op de onverwachte hertelling van de voorkeurstemmen in Wingene – voor meer dan één knipoog kan zorgen”, vertelt woordvoerder Jordy Vandoorn.

De Wingense toneelkring ‘De Totetrekkers’ is al werkzaam sinds 1987, toen ze hun eerste toneelvoorstelling ‘Ons heerlijk huisje buiten’ brachten van auteur D.J. Eggengoor. Dat zorgde toen ook al voor ettelijke komische scènes en lachwekkende verwikkelingen rond vrouwenperikelen en een tandarts. Tijdens het 35ste speeljaar komt ‘Lijst Lenaerts’ aan de beurt, een komische toestand rond gemeenteraadsverkiezingen. Was dat geen ideaal stuk geweest vóór oktober 2024? “Dat is zo, maar het thema is een beetje laat boven water gekomen”, legt Jordy uit. “Tegen dat we met de productie konden beginnen, kwamen de échte verkiezingen al opzetten. Dat neemt niet weg dat het thema, gelet op de verwikkelingen in Wingene na de verkiezingen, toch wel voor wat hilariteit kan zorgen.”

Furieus

Waar gaat het stuk van Yves Caspar precies over? In de aanloop naar de verkiezingen wordt Geert Lenaerts door drie verschillende politieke partijen gevraagd om als kandidaat op te komen in Wingene. Er is echter geen enkele partij waar hij zich helemaal in kan vinden. En dus richt hij – onder impuls van zijn schoonmoeder – een eigen stadspartij op: Lijst Lenaerts. Zijn vrouw Hilde is furieus, want zij wil met politiek niets te maken hebben. Tot ze zelf gevraagd wordt, om op de lijst van de burgemeester te gaan staan… Zo komen de echtgenoten Lenaerts lijnrecht tegenover elkaar te staan in een keiharde kiesstrijd!

Bijna uitverkocht

Regisseur Johan De Craemer is bij De Totetrekkers aan zijn derde regie toe. Acteurs van dienst zijn Davy Steenhuyse, Kelly François, Patricia Carreweyn, Sandra Dewaele, Koen Vandoorn, Marc Vancauwenberghe en Stef Kerckaert. Dit jaar staan Davy Steenhuyse en Marc Vancauwenberghe al respectievelijk 10 en 20 jaar op de planken. Wie nog een ticket wil reserveren, moet zich haasten want de seats zijn reeds voor meer dan 90% verkocht. (GGM)

‘Lijst Lenaerts’ door toneelkring De Totetrekkers wordt om 20 uur gespeeld in cc De Feniks (Beernemstraat 25) tijdens de weekends van vrijdag 24 en zaterdag 25 januari, vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari en vrijdag 7 en zaterdag 8 februari. Ook nog op de zondagen van 26 januari en 2 februari om 16 uur. Tickets kosten € 9 en zijn enkel online te reserveren op www.totetrekkers.be.