Toneelgilde De Lanteern in Kachtem moet productie voor tweede jaar op rij uitstellen

Net als vorig jaar ziet Toneelgilde De Lanteern geen andere optie dan het annuleren van de opvoeringen van voorjaar 2022. De kaartenverkoop die eerstdaags zou starten is dan ook geschrapt. Het stuk in een regie van Benjamin Sercu wordt uitgesteld naar voorjaar 2023.

Het bestuur van Toneelgilde De Lanteern, die al ruim 70 jaar lang de Kachtemnaars op toneel vergast, zag zich verplicht om opnieuw de opvoeringen voor komend voorjaar af te gelasten. “De affiche stond op punt, de kaartreservatie was er klaar voor en de uitnodiging om jullie te verwelkomen op onze productie in februari en maart 2022 stond klaar om verzonden te worden”, klinkt het in een mededeling naar de vele vaste bezoekers.

“Helaas vallen onze plannen in duigen en melden we jullie hierbij dat onze geplande productie Zeem niet zal plaatsvinden begin 2022.”

Binnenshuis repeteren mag niet meer

“Er zijn diverse redenen waarom we deze beslissing dienden te nemen. Binnenshuis repeteren is voor bepaalde tijd niet meer toegelaten. Daarnaast speelt de onzekerheid dat er nadien wél terug gerepeteerd mag worden eveneens een cruciale rol. Naast deze kwesties waar we niet omheen kunnen, vinden we bovendien de gezondheid van iedereen de belangrijkste factor.”

“De repetities waren reeds volop aan de gang en de goesting om jullie mee te nemen in Zeem was alvast aanwezig. We laten de bezige bijen een jaartje verder produceren en hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen in 2023.” (WVS)