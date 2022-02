Schouwburg Kortrijk krijgt ingrijpende renovatie van 14,3 miljoen euro

De Kortrijkse Schouwburg krijgt de komende jaren een grondige renovatie. Het voorontwerp van die renovatie is voorgesteld en voor het project wordt een bedrag van 14,3 miljoen euro voorzien. De renovatie moet mede de kandidatuur van de stad voor Culturele Hoofdstad van Europa 2030 versterken.

De plannen voor de renovatie van Schouwburg Kortrijk krijgen steeds meer vorm. Nu is ook het voorontwerp klaar. Daarin valt meteen op dat de huidige historische gevels en de bestaande scheidingsmuren bewaard blijven. Deze twee gevels vormen de toegang tot het nieuwe cultuurcafé en de vernieuwde stadsschouwburg.

Het nieuwe cultuurcafé en de nieuwe theaterzaal worden gestapeld opgebouwd achter de trapgevels van de vroegere burgerwoningen. De nieuwe theaterzaal zal zichtbaar zijn vanop het Schouwburgplein. De nieuwe zaal moet plaats bieden aan 200 bezoekers en heeft een uitschuifbare tribune. De zaal kan volledig verduisterd worden, maar er kan ook daglicht binnen schijnen. Zo kan de zaal flexibel worden ingezet. Het is ook de bedoeling dat de volledige site toegankelijk is voor iedereen.

Schouwburg en café Souffleur, zoals de gebouwen er nu uitzien. © Kurt De Schuytener Kurt De Schuytener

“Waar dit eerst gefaseerd zou gebeuren, kunnen we dankzij de Vlaamse steun het volledige masterplan deze legislatuur uitvoeren. Met deze investering zetten we alweer een stap dichter naar Culturele Hoofdstad van Europa in 2030”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Tegen het einde van dit jaar moet het definitieve ontwerp klaar zijn. De werken starten in juni 2023 en eindigen in juni 2025.