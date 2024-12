Rhune (16) schittert als elfje in kerstspektakel Kerstmagie

Productiehuis Historalia strijkt nog tot en met 28 december met zijn kerstspektakel Kerstmagie neer in verschillende kastelen in ons land. Rhune Demaeght (16) uit Wakken speelt mee in de productie in het kasteel van Laarne.

Kerstmagie is een interactieve theaterwandeling met live-acteurs doorheen een kasteel. Dit keer worden bezoekers mee op sleeptouw genomen in een sprookje over de ijskoningin. Het verhaal in het kort: de IJskoningin heeft haar ijzige spreuk uitgesproken en de Kerstman en al zijn dappere helpers bevroren. Hoe kan Kerstmis doorgaan zonder hen? Alleen hulp van de bezoekers kan de Kerstman bevrijd worden.

In het kasteel van Laarne kan je nog tot eind dit jaar Rhune Demaeght als kerstelfje aan het werk zien. “Zes jaar geleden deed ik al een eerste keer mee aan Kerstmagie, toen ik als personage Erika een van de hoofdrollen mocht spelen”, vertelt Rhune, die in Waregem op de middelbare school zit. “Ik speelde ooit eens mee in de musical ‘Zoo of Life’ en diezelfde regisseur is nu ook bij Kerstmagie aan zet”, vertelt ze. “Zo heeft hij me een paar jaar later opgebeld met de vraag om in Kerstmagie mee te doen. Ik speel dit keer een vinnig elfje dat het in één van de scènes opneemt tegen de ijskoningin, die gespeeld wordt door Lenny Tosserams. “Ik combineer er zang, dans en acteren, maar ik doe het met veel plezier. Thuis zing ik geregeld ook liedjes, maar nu gebeurt dat uiteraard voor een publiek. Per namiddag zijn er makkelijk elf tot twaalf voorstellingen, maar ik doe het met veel plezier en geniet van de reactie van het publiek.”

De voorstellingen van Kerstmagie lopen nog tot en met 28 december. Wie Rhune in het kasteel van Laarne aan het werk wil zien kan tickets kopen via www.kerstmagie.be.