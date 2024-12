IN BEELD – Familiespektakel ‘Kerstmagie’ in Kasteel van Wijnendale, maar ook in Kasteel Du Parc in Vlamertinge

Vorig weekend vond het openingsweekend plaats van ‘Kerstmagie’. Zes kastelen in Vlaanderen openden de poorten voor een nieuwe editie van dit betoverende familiespektakel ‘Kerstmagie’.

Tijdens deze leuke, interactieve theaterwandeling met live acteurs kunnen de bezoekers zich in prachtig Belgisch erfgoed helemaal onderdompelen in de kerstsfeer en het gloednieuwe verhaal ‘In de ban van de IJskoningin’ ontdekken. Er werd de voorbije weken hard gewerkt door de plaatselijke teams en de vrijwilligers om de kastelen om te toveren tot ware kerstpaleizen. De acteurs en actrices die schitteren in deze unieke theaterbeleving, werden per locatie ook gecast uit de lokale/regionale bevolking. Meer dan 700 medewerkers/vrijwilligers/acteurs verspreid over de 6 kastelen. Sterke teams! Wij gingen een kijkje nemen in het Kasteel van Wijnendale. Ook in Kasteel Du Parc in Vlamertinge kan je ‘Kerstmagie’ beleven. Op beide plaatsen je nog welkom tot en zaterdag 28 december. (PADI – foto’s Patje)

Info en tickets: www.kerstmagie.be