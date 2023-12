Mohsin Abbas brengt volledige zaalshow: “In ‘Moh’ zal ik mijn Oostends accent niet verstoppen”

Oostendenaar Mohsin Abbas speelt vanaf september 2024 in Vlaamse theaters met ‘Moh’, zijn eerste volwaardige zaalshow.

Mohsin (34) Abbas is sinds een 7-tal jaar bezig met comedy en won al enkele prijzen (Publieksprijs Commeere Comedy 2017, Zilver op de Lunatics Comedy Award 2019 en vorig jaar de publieks- en juryprijs op de Friends of Comedycup). Veel belangrijker is dat Abbas steeds is blijven optreden met een steeds uitgebreider repertoire. Hij speelde eigen sets, zoals een Oostendse eindejaarsconference, stond in voorprogramma’s en trad op met anderen tijdens comedyavonden in line-ups. De Oostendenaar speelde meermaals in zijn eigen stad. Rode draad in het repertoire: zijn ervaringen en visie op de actualiteit waarbij hij veelvuldig inspeelt op het publiek en durft te confronteren. Het repertoire van Mohsin Abbas groeide en hij maakte er nooit een geheim van dat een volwaardige avondvullende show het doel was. “Het is mijn droom om voor een vol Kursaal op te treden”, zei hij begin dit jaar tijdens een Mercatorgesprek in De Zeewacht.

Eigen show

Een eerste stap is zijn eigen show. “Het was altijd al een droom en nu is de tijd rijp. Ik heb nu drie try-outs achter de rug en die zijn prima verlopen. Ik bracht oud materiaal waarvan ik weet dat het werkt en nieuwe stukken. De reacties waren toch positief.” Zijn nieuwe show heet ‘Moh’, zoals de West-Vlaamse verwondering en een verwijzing naar zijn voornaam. “Ik heb gemerkt : de beste comedy is die over mezelf. En daar gaat de nieuwe show ook over. Ik ben opgegroeid in Middelkerke en Oostende, studeerde hier, trouwde met een Belgische vrouw en mijn kinderen groeien hier op. Dat zit allemaal in de nieuwe show. Ik snij onderwerpen aan rond padel, de popcultuur met Tony Montana en de Decadance in de Overpoort. En uiteraard heb ik het over frietjes. Die eet ik heel vaak. Dit jaar al 212 keer. Ik hou het zelfs bij.”

West-Vlaams

Maar ik ben van Pakistaanse origine en maak ook daar grappen over. Ik onderscheid me daarin van andere comedians en kan dingen vertellen die niet herkenbaar zijn. Zoals Bollywood of cricket bijvoorbeeld. Ik ben trots op mijn Pakistaanse roots maar ben ook een trotse Oostendenaar. Beiden komen aan bod in de show. De hoofdboodschap is dat humor verbindt.” Mohsin pakte ooit uit met een ‘Ostendsche conférence’ in het dialect. “Ik speel ‘Moh’ in het Nederlands maar mijn West-Vlaams accent zit er wel in. En als ik in West-Vlaanderen optreed dan verberg ik het ook niet. Hoe meer ik in het binnenland optreed, hoe meer ik me aanpas. Maar de tongval van ’t zeetje zul je er altijd wel in horen.” Op de affiche staat de vuurtoren Lange Nelle prominent.

Première

“Het andere gebouw op mijn affiche is de boekentoren in Gent. Die stad is mijn tweede liefde. Vandaar dat ik de twee eerste voorstellingen speel op 19 en 20 september 2024 in de historische Minardschouwburg. Ik ben blij dat al de helft van de tickets de deur uit is. Momenteel bied ik de show aan theaterzalen aan. Ik zal ook zeker in De Grote Post staan.” Moshin combineert de comedy nog met een job bij Flanders Invest en Trade: “Het is een uit de hand gelopen hobby die is uitgegroeid tot een volwaardige job, naast mijn huidige job. Het kan zijn dat ik in de toekomst de stap waag om alleen comedy te doen, maar nu combineer ik nog beide.”