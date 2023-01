Op de Mercator met comedian Mohsin Abbas: “Mijn droom? Voor een vol Kursaal optreden”

Mohsin Abbas (34) werd op 8 december voor de tweede keer vader. De trotse papa, die in het najaar afscheid nam als gemeenteraadslid, schakelt zijn stand-upcomedyactiviteiten een versnelling hoger. “Wat is er mooier dan mensen doen lachen?”, vraagt hij zich af.

En of Mohsin een band heeft met de zee. “Hier ben ik opgegroeid. De eerste zes jaar in Middelkerke, sindsdien in Oostende. Al mijn jeugdherinneringen zijn aan zee: de zon, zee en strand, ijskreempjes, shows van Papa Chico of Samson en Gert… Ik heb alleen maar zomerse jeugdherinneringen. En Oostende is mijn stad.”

Maar jouw roots liggen veraf.

“Mijn ouders zijn allebei Pakistaan. Papa kwam als twintiger naar België, mama toen ze elf was. Daardoor weet zij nog iets beter hoe het er hier aan toegaat. Papa brengt me dan weer meer naar mijn roots. We zijn altijd naar Pakistan blijven reizen, waardoor ik perfect Belg ben hier en Pakistaan ben ginder. Het is het beste van twee werelden. Nog altijd vieren wij zowel Kerstmis als het Suikerfeest.”

Geeft het nooit wrijvingen als je met een ander kleurtje opgroeit in Oostende?

“Die zijn er altijd, maar dat heb je ook als je te dik of te mager bent. Zeggen dat ik hier met zwaar racisme geconfronteerd ben, zou een belediging zijn voor mensen die dat echt meemaken. Ik ben hier opgegroeid en ben verbaal sterk. Ik kan mensen van repliek dienen. Maar ik besef wel dat dat niet voor iedereen zo is.”

Jij zetelde tot voor kort in de gemeenteraad. Hoe raakte je in de politiek verzeild?

“Ik solliciteerde voor een job op de communicatiedienst van de stad, maar haalde het niet. Kort daarop contacteerde toenmalig schepen Tom Germonpré (Vooruit) me met de vraag om op zijn kabinet te werken. Ik had op dat moment nochtans niets met politiek te maken. Tom is een belangrijk iemand geweest voor mij. Ik deed iets langer over mijn studies en vreesde – ook door mijn roots – om moeilijk aan de bak te raken. Maar de kans die hij me gaf, heb ik met beide handen gegrepen. Het is belangrijk dat iemand in je gelooft en je kansen geeft, ongeacht je afkomst. Het kabinet was een gouden springplank naar Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen, waar ik nu tot het communicatieteam behoor. De vorige CEO van FIT, Claire Tillekaerts, was ook zo’n belangrijk iemand voor mij.”

In 2018 stond je op de Stadslijst. Ben je lid van Vooruit?

“Nee, nooit geweest. Ideologisch zit ik natuurlijk wel in de buurt. Ik stond als onafhankelijke ‘stadsmaker’ op de lijst en dat vond ik heel belangrijk. Ook als gemeenteraadslid mocht ik altijd mijn eigen tussenkomsten houden en was ik nooit verplicht om iets voor de partij te doen. Ik stond versteld hoe mooi dat liep.”

Waarom ben je ermee gestopt?

“Het was moeilijk jongleren tussen mijn gezin, dat op de eerste plaats komt, mijn werk, comedy en de politiek. Op de lijst staan vond ik een manier om iets terug te geven aan de stad. Ik was verrast dat ik zoveel stemmen haalde. Maar momenteel is het aantal optredens niet meer bij te houden, soms twee tot drie per week. Ik werd ook weer papa. Dan laat ik mijn plaats liever aan iemand die er 100 procent voor kan gaan. Maar ik vertrok met een positief gevoel en hou ook vrienden over aan de politiek.”

Hoe lang ben je al bezig met stand-upcomedy?

“Op school was ik al de man die op het juiste moment een grap kon lanceren. In mijn studententijd in Gent vroegen vrienden vaak op kot: ‘Mohsin, vertel nog eens wat grappige dingen’. Wat is er mooier dan mensen doen lachen? Ik begon echt met stand-upcomedy rond 2017 en dat groeide elk jaar. Ik stond al met grote namen op het podium en mag op 8 mei meedoen aan de Comedy Marathon, een benefiet in de Capitole in Gent waar elke comedian wil staan. Ik speel al langere sets, maar mijn doel voor 2023 is om mijn avondvullende show klaar te hebben.”

Waar haal je je inspiratie?

“De beste humor maak je met zaken dicht bij je. Mijn studententijd, mijn roots, de politiek, mijn vrouw en kinderen… Het zalige aan mijn profiel is dat ik de zaken zowel uit een Oostends als uit een Pakistaans standpunt kan bekijken. Sinds de geboorte van onze tweede heeft mijn vrouw me naar een zolderkamer verbannen om teksten te schrijven. Maar ik zit er goed: op een nog niet geschilderde muur plak ik post-its en mag ik zelfs schrijven.”

Het leukste is toch op een podium staan?

“Zeker. Ook al ben ik moe na een zware werkdag, als ik mensen hoor lachen met mijn eerste mop voel ik de adrenaline tot ik in bed lig. Dat is het zalige eraan.”

Wat is je doel als comedian?

“Mijn droom is om het Kursaal vol te krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat het me zal lukken, als de juiste deuren op het juiste moment opengaan. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik van comedy mijn fulltime job zal kunnen maken. Ik zie mijn vrienden nu minder, maar dat is een opoffering die ik doe om mijn doel te bereiken. Niet overhaast, maar ik denk en hoop dat het moment zal komen om de sprong te wagen. En ik heb een perfecte partner, die structuur brengt en me met beide voeten op de grond houdt. Maar die me ook de kans geeft om dit te doen. Want het zijn soms lange dagen.”

Jij bent gedreven hé?

“Altijd geweest. Met een andere afkomst moet je je dubbel zo hard bewijzen. Maar het werkt ook omgekeerd. Mensen in het publiek weten dikwijls niet wat ze van mij mogen verwachten. Maar als ze horen dat ik Oostends spreek, wordt dat dubbel geapprecieerd. Zo kan je van je zwakte een sterkte maken. Ik ben jobstudent geweest in het Kursaal en vond het niet erg om de show te missen. Behalve als het stand-upcomedy was. Dan ging ik kijken en hoopte ik zelf ooit op dat podium te staan. Als ik zelf mag optreden in het Kursaal, hoop ik dat er ook iemand in de zaal zal zitten die zegt: ‘Dat wil ik ook’.”

Bio Privé: geboren in Vilvoorde op 5 juli 1988. Woont sinds zijn prille jeugd aan de kust, eerst in Middelkerke, sinds zijn zes jaar in Oostende. Getrouwd met Romy Akkermans, twee zoontjes: Basil (2) en Omer, geboren op 8 december 2022. Opleiding en loopbaan: communicatiewetenschappen (Universiteit Gent). Kabinetsmedewerker schepen Tom Germonpré (2016-2018), expert digital communication tools Flanders Investment & Trade (2018- ). Gemeenteraadslid (2019-2022). Vrije tijd: Stand-upcomedy. En soms wat padel.

Mohsin Abbas treedt op 18 februari op in Vayamundo.