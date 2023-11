Jeremy Baltii eindigt op tweede plaats in Humo’s Comedy Cup: “Maar ik kijk vol ambitie naar de toekomst”

Hij mag dan op één stem na naast de overwinning gegrepen hebben, voor Jeremy Baltii (26) uit Middelkerke blijft zijn finaleplaats in Humo’s Comedy Cup een onvergetelijke ervaring en luidt die meteen ook de start in van een beloftevolle carrière als standup comedian. “Het was o zo nipt, maar ik kijk vol ambitie naar de toekomst.”

“Het heeft jammer genoeg niet mogen zijn, maar ik heb alles gegeven, zo mijn best gedaan. Ik ben dus meer dan tevreden.”

De 26-jarige Jeremy Baltii strandde zondagavond tijdens de finale van Humo’s Comedy Cup in de Arenberg in Antwerpen na een fotofinish op een meer dan verdienstelijke tweede plaats, na de Limburgse buschauffeur Bert Schrijvers. En inderdaad, veel heeft het niet gescheeld. “Ik kwam amper een stem tekort en dan nog wel die van de Guy Mortier”, zegt Jeremy. “De jury sprak over een memorabele editie en heeft blijkbaar gekozen voor de meest voldragen set. Maar wat een ervaring was het, zonder meer fantastisch. Ik had duidelijk het publiek op mijn hand en dat geeft je natuurlijk nog een extra boost. Heel wat toeschouwers kwamen me achteraf vertellen dat ik had moeten winnen en dat vond ik fantastisch. Ik heb echt alles gegeven wat ik had en hoef me dus niets te verwijten. Het applaus en de commentaren achteraf deden zoveel deugd. De eerste ontgoocheling verdween dus heel vlug om plaats te maken voor een heel tevreden gevoel. Er hebben zich voor de wedstrijd ruim honderd mensen ingeschreven. Daar mochten er 53 naar de volgende rondes. Om uit dat alles op een tweede plaats te eindigen, maakt mij echt trots. Maar alle lof voor winnaar Bert.”

Kansen

Voor Jeremy Baltii is het meer dan duidelijk: hier eindigt het avontuur niet. “Integendeel, het begint pas”, zegt hij overtuigend. “Ik zal sowieso nog veel kansen krijgen en dat is er nu al aan te zien. Er lopen namelijk almaar meer boekingen binnen. Dat komt dus helemaal goed. We gaan trouwens binnen afzienbare tijd ‘on the road’ met de finalistentour. We treden dan met z’n drieën op in tal van zalen in Vlaanderen. Daar kijk ik heel erg naar uit”, zegt Jeremy. Op 15 februari 2024 is Jeremy alvast te zien in CC De Spil in Roeselare met Jens Dendoncker als MC.

Houding- en bewegingsstoornis

Jeremy Baltii werkt als hotelreceptionist in hotel Middelpunt in Middelkerke, een accommodatie voor en door mensen met een lichamelijke beperking. Jeremy heeft cerebrale diparese, een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt werd door een hersenverlamming bij de geboorte en het voor hem moeilijk maakt om lang recht te staan. “En dat voor een stand-up comedian”, besluit hij met een knipoog.