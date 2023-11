Jeremy (26) verdedigt West-Vlaamse eer in finale van Humo’s Comedy Cup: “Mijn beperking is een dankbare bron van humor”

Drie stand-upcomedians staan zondag in de finale van Humo’s Comedy Cup, het bekende concours dat al sinds 1998 opkomende komisch talent bekroont. Een van hen is de 26-jarige Jeremy Baltii uit Middelkerke, die door het leven gaat met een beperking. “Mijn achtergrond en medische geschiedenis zijn een dankbare bron van humor.”

Tonnen lof, instant roem, 1.500 euro prijzengeld en een hand van presentator Jens Dendoncker: er staat nogal wat op het spel tijdens de finale van de veertiende editie van Humo’s Comedy Cup. Het betekende voor veel winnaars en deelnemers zoals Wouter Deprez, Freddy De Vadder, William Boeva en Bart Cannaerts de start van een mooie carrière.

Alles begon met workshop

Uit alle inzendingen selecteerde de jury dit jaar 52 kandidaten die het beste van zichzelf mochten geven op de regionale voorrondes. De beste acht gaan daarna door naar de halve finales en zondag staan in de Antwerpse Arenberg drie finalisten tegenover elkaar. Een van hen is Jeremy Baltii uit Middelkerke. Altijd al een grote fan geweest van stand-upcomedy, besloot hij om een workshop te volgen en kijk nu: finalist van de belangrijkste wedstrijd in het genre.

“Ik volgde al een hele tijd alles van andere comedians, zo erg heeft het mij altijd geboeid”, steekt Jeremy van wal. “En zo’n tweetal jaar geleden dacht ik: waarom het zelf niet eens proberen en die droom najagen? Ik kreeg weet van die workshop en daar is de bal beginnen rollen. Later volgden hier en daar wat kleine optredens, maar toen ik dit jaar online zag staan dat er opnieuw een Comedy Cup was, besloot ik om mijn kans te wagen. Ik stuurde een filmpje van een drietal minuten door en ik werd geselecteerd. En dan is het niet meer gestopt. Ik werd mij ervan bewust dat ik effectief grappig ben.” (lacht)

Beperking

Jeremy Baltii werkt als hotelreceptionist in hotel Middelpunt in Middelkerke, een accommodatie voor en door mensen met een lichamelijke beperking. Jeremy heeft cerebrale diparese, wat het voor hem onder meer moeilijk maakt om lang recht te staan. “Dat is nogal iets hé, voor een stand-upcomedian”, grapt Jeremy.

“Maar alle gekheid op een stokje: ik ben twee maanden te vroeg geboren en had bij de geboorte te kampen met een hersenverlamming. Zo bleken de spieren in mijn benen daardoor te kort. Een zware operatie op mijn twaalfde zorgde weliswaar voor verbetering. Er zit een kunstmatige spier in mij die je wat kan vergelijken met carbon in fietsen, maar lang rechtstaan lukt niet bijster goed. Ik moet wel toegeven dat het voor inspiratie zorgde, want mijn beperking maakt integraal deel uit van mijn set.”

Pijnlijke twist

“Ik wil allesbehalve medelijden van het publiek, integendeel, maar mijn achtergrond en medische geschiedenis zijn nu eenmaal een dankbare bron van humor. Ik ben blijkbaar heel lief en knuffelbaar hoor ik vaak, maar op het podium speel ik daarmee. Ik begin altijd met een schattig lijkende anekdote, maar de twist is meestal nogal pijnlijk. Ik heb het over de dagelijkse dingen die ik meemaak, ook door mijn beperking. Ook situaties uit mijn ervaringen op het werk komen aan bod. Grappig wordt het alleszins”, vertelt Jeremy.

Try-outs

Het worden nog drukke dagen voor de jonge comedian. “Inderdaad. Voor de finale zondag vinden er de rest van de week in Antwerpen enkele try-outs plaats, waar ik heel erg naar uitkijk. En dan is er natuurlijk de grote finale zondag. We zien wel wat dat zal geven, maar ik kijk er met vertrouwen naar uit. Sowieso zorgt deze finaleplaats alvast voor meer optredens en dat is natuurlijk meegenomen. Op termijn zou ik graag mijn eigen zaalshow hebben. Mijn favoriete comedian? Ik heb een boontje voor Xander De Rycke. Hij heeft, net als ik, moeten kampen met tegenslagen in het leven. Een beetje het verhaal van zero to hero. Hij heeft mij zeker geïnspireerd om mij aan stand-upcomedy te wagen. En daar heb ik nog geen moment spijt van gehad.”