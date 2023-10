Vrijdag laatste voorronde Humo’s Comedy Cup in De Trukendoos in Stasegem: “Wij zijn de comedyhoofdstad van West-Vlaanderen”

Op vrijdag de 13e wordt er doorgaans weinig gelachen, maar dat zal deze vrijdag toch net wat anders zijn in De Trukendoos in Stasegem. In het zaaltje van het café organiseert Humo er namelijk opnieuw de laatste van de vier voorrondes voor de Comedy Cup. In totaal laten een tiental stand-upcomedians er in 5 minuten het beste van zichzelf zien. Oud-laureaat Jens Dendoncker zal als MC alle stukken aan elkaar praten. De jury beslist dan welke kandidaten doorgaan naar de halve finales.

Rinus Samyn is vaste klant in café De Trukendoos en organiseert maandelijks het Comedy Café: “Met ons 24-jarig bestaan zijn we het oudste Comedy Café van België. We hebben dan ook een uitstekende reputatie in de comedywereld, vooral doordat het zaaltje, waar zo’n 100 personen in passen, altijd zo klein gebleven is en je als performer echt recht voor je publiek staat. Er is geen afstand als in een theater.”

“Door dat succes is ons Comedy Café, waarbij we maandelijks een stand-upcomedian voorstellen, altijd een jaar voordien al uitverkocht. We vullen dat dan wel aan met andere try-outs. Zo hebben we in de komende maanden onder andere David Galle, Preuteleute en Jan-Jaap van der Wal op het programma staan.”

Spelen voor de kassa

“Wij zijn ook, samen met Café The Joker in Antwerpen, de enige plek waar de artiest nog “speelt voor de kassa”, waarmee ik bedoel dat alle ticketinkomsten voor de performer in kwestie zijn. Kortom, door de kleinschaligheid en ons goede publiek hebben we een sterke reputatie. Elke bekende stand-upcomedian uit Vlaanderen heeft al in De Trukendoos gestaan. Wim Helsen en Alex Agnew contacteren ons zelfs om hier te mogen komen spelen.”

Het is dus logisch dat de organisatie van Humo’s Comedy Cup opnieuw naar Stasegem trekt voor een van de vier voorrondes van de wedstrijd: “De Comedy Cup organiseert in vier provincies een voorronde en dat is eigenlijk altijd de provinciehoofdstad. In Vlaams-Brabant is dat het Leuvense Café Sport, bij onze Oost-Vlaamse buren is dat in de Charlatan van Gent en in Antwerpen organiseren ze het in Café The Joker. In West-Vlaanderen is het dus niet in Brugge, maar in de comedyhoofdstad van de provincie: Stasegem.”

Er zijn dit jaar 105 stand-upcomedians die zich inschreven voor de wedstrijd, van wie er 50 door preselectie geraakten. Die treden nu dus in de verschillende voorrondes op en uiteindelijk komen er 8 terecht in de halve finales. Waar de halve finalisten opgetreden hebben, maakt niet uit. Er kunnen zo bij wijze van spreken vier latere halve finalisten opgetreden hebben in De Trukendoos.

De kandidaten die er vrijdag vijf minuten podiumtijd krijgen, zijn: Robbe Boons, Ali Lamkoref, Joni Wijns, Géry La Boule, Danny Bouman, Vincent Vandemeerssche, Bas Keemink, Rany Hungenaert, Wim Van Dooren, Nikki Rose en Pouya Deghgan. MC Jens Dendoncker praat alle performances aan elkaar. Hij speelt een thuismatch aangezien hij zelf van de streek is – hij is opgegroeid in Moen.

Pouya Deboer

Dehghan Mongabadi (34), beter bekend als ‘Pouya Deboer’, is een van de performers vrijdag en trouwens ook een streekproduct. Pouya woont in Wevelgem en ontpopte zich in het Sint-Aloysiuscollege van Menen in zijn jonge jaren al tot de klasclown. Nadat hij een optreden van Alex Agnew bijwoonde, begon het idee te spelen om zelf stand-upcomedian te worden: “In 2013 had ik zo mijn vuurdoop met meteen een 45 minuten durende show. Ik vond het wel leuk, maar alles viel erna wat stil doordat ik niet genoeg mensen kende in het wereldje.”

“In 2017 pikte ik dan de draad terug op en ging ik volledig voor de stand-upcomedy. Dat is wel niet evident, want ik combineer het met twee fulltime-jobs, als kapper en als kok. Ondertussen zit ik al eventjes in het circuit. In 2018 nam ik trouwens al eens deel aan de voorrondes van Humo’s Comedy Cup. Dat was ook in De Trukendoos. Doordat ik toen nog onervaren was, ben ik echt hard op mijn bek gegaan. Het was een afgang. Nu heb ik wel echt een sterke set en denk ik een kans te maken op de halve finales. Ik wil revanche nemen”, besluit Pouya.