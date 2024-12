Gezien: ‘Nerdland voor Kleine Nerds’ brengt opnieuw een ode aan de kinderlijke verwondering

Schrik niet als kinderen straks langs de weg naar een dorpel staren of vragen of ze in een lege spaghettipot mogen kijken. De kans is groot dat ze onder de indruk waren van ‘Nerdland voor Kleine Nerds’, de show van Lieven Scheire en de Oostendse Hetty Helsmoortel die dezer dagen speelt in de Lotto Arena. Onze man ging kijken.

De wetenschap kan al veel, maar heeft nog niet kunnen ontdekken wat het geheim is achter Hetty Helsmoortel. De immer vrolijke wetenschapswatcher, die recent nog in De Slimste Mens zat, is sinds november op tour met haar eigen show ‘Missie 2024’ – dat ze volgend voorjaar bijna nog eens 40 (!) keer speelt – en treedt gisteren en vandaag ook op met ‘Nerdland voor Kleine Nerds’ in de Lotto Arena, een uitloper van de podcast waar ze ook nog eens mee het gezicht van is. En mocht je denken dat ze daarna vakantie kan nemen… Nope, want samen met haar vrouw wordt ze volgend voorjaar nog eens mama.

In de familieshow ‘Nerdland voor Kleine Nerds’, die drie keer hopeloos uitverkocht is, wordt wetenschap op een behapbare manier uitgelegd aan kinderen, met verschillende proefjes en special guests. Het is vooral het levende bewijs dat we niet moeten wanhopen over de jeugd, die om de oren worden geslagen met skibidi-toiletfilmpjes, TikTok en Brawl Stars-skins (wie het in Keulen hoort donderen, gewoon ja-knikken en doen alsof je het begrijpt als kinderen daarover beginnen).

Vuur en zeepbellen: altijd een topcombo bij kinderen. © BVB

Meer nog: kinderen kunnen effectief bijna twee uur lang stilzitten en gefascineerd zijn door iets als kwantumfysica, als het maar goed uitgelegd wordt. En laat net daar Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel meesterlijk in zijn. Probeer het gerust zelf eens, frequentie van bruggen of breuklijnen uitleggen, zonder dat iemand je aankijkt alsof je in de glühwein bent gevlogen. We betrapten er onszelf op hoe boeiend het verhaal van het ontstaan van de eerste fiets is, of hoe we op ons dooie gemak 300 miljoen oude fossielen kunnen vinden. Het is dan ook geen toeval dat de podcast Nerdland, waarvan de show een uitloper is, de populairste was op Spotify het afgelopen jaar.

Hetty en Lieven zijn als geen ander op elkaar ingespeeld. © Wannes Nimmegeers

Want de wereld verandert, onder meer door het internet en AI, aan een sneltempo waardoor nieuwe evoluties en trends haast niet bij te benen zijn. Laat staan dat je ze ook effectief begrijpt. Dan is het fijn om even weer naar de essentie te gaan, die kinderlijke verwondering van dansende kleuren in zeepbellen, of het antwoord vinden op de vraag of je nu écht een glas kan breken met je stem. Nog meer dan ‘wetenschap cool maken’ slagen Hetty en Lieven in die andere missie: je anders doen kijken naar de wereld, en ze weer wat begrijpelijker maken. Afsluiten deden ze met een indrukwekkende goocheltruc, maar de echte magie zit in de schoonheid van het alledaagse. Als dat geen geweldige boodschap is om mee te geven aan de kinderen én de volwassenen…

‘Nerdland voor Kleine Nerds’ speelt vandaag, vrijdag 27 december, nog twee keer in de Lotto Arena, maar is volledig uitverkocht. Voor ‘Missie 2024’ van Hetty zijn er nog tickets voor onder meer Oostende en Ieper via www.hettyhelsmoortel.be.