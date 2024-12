Van Hetty tot Camille en Brihang: Spotify pakt opnieuw uit met overzicht

De populaire streamingsdienst Spotify heeft hun jaarlijks overzicht gelost. Daaruit blijkt dat de podcast ‘Nerdland’, met onder meer Hetty Helsmoortel, de drukst beluisterde is.

Spotify-gebruikers zagen het ongetwijfeld al passeren. De streamingsdienst lanceert op het einde van het jaar steevast een overzicht, zodat je weet naar wie je het meest geluisterd hebt het afgelopen jaar. De cijfers gieten ze ook in een globaal rapport. Daaruit blijkt dat – geen verrassing – Taylor Swift de meest beluisterde muzikant is van 2024. Op 19 april werd het nieuwe album maar liefst 300 miljoen (!) keer gestreamd. Ook bij ons is ze de best beluisterde artiest. De meest gestreamde song in ons land gaat naar Beautiful Things van Benson Boone. Zijn album is ook het meest gestreamd in ons land. In die top tien zien we ook nog Pommelien Thijs, maar daarna zien we geen Vlaamse artiest meer in de top tien.

8 miljoen streams

Bij de podcasts staat ‘Nerdland Podcast’ helemaal bovenaan. De podcast werd opgestart door Lieven Scheire, en intussen is Hetty Helsmoortel uit Oostende daar een vast onderdeel van het meubilair. Ook de podcast ‘Achter de schermen’ met onder meer Bruggeling Pieterjan Marchand, nestelt zich in die top tien, op de zesde plaats.

Bij de West-Vlaamse artiesten springt Camille er uit. In de categorie ‘Best of Hot Hits BE’ is ze te zien met het nummer ‘Oeh La La’. Ook Brihang deed het allerminst onaardig, met maar liefst 431.000 luisteraars die zijn nummers 8,32 miljoen keer hebben gestreamd.