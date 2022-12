‘Een leven lang seks’, het eerste theaterstuk van Liselotte Vercaigne in De Schaduw in Ardooie

Nog van vrijdag 16 tot en met zondag 18 december brengt Cultuurkapel De Schaduw in de Wezestraat 32 in Ardooie een eigen productie: ‘Een leven lang seks’ in een regie van Liselotte Vercaigne.

“Het belooft een dynamische en prikkelende theatervoorstelling te worden”, zegt Jonah Muyllle van ‘De Schaduw’. “Liselotte – ze is mijn vrouw – volgde een theateropleiding in Art’Iz in Izegem en ‘Een leven lang seks’ is haar eerste theaterstuk waarvan ze zelf de bewerking deed en ook de regie doet. Vier mannelijke acteurs staan op de planken: Thomas Demeulenaere, Mattias Sercu, Bert Verstraete en ikzelf.”

De eerste

Liselotte (39) volgde de opleiding regisseur in Art’Iz in Izegem. “Normaal is dat 3 jaar maar door corona heeft een jaartje langer geduurd”, zegt Liselotte. “Zelf sta ik zo goed als nooit op het podium, ik ben in De Schaduw wel actief achter de schermen en doe eerder de productieleiding. Een leven lang seks’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Sanne Schuhmacher. Helemaal in gedichtvorm geschreven en over de ‘brede’ seksbeleving van 3 mannen. Van bij de geboorte, in hun jeugd, als volwassene, als oudere… Geen porno maar ook over hoe je bijvoorbeeld als jonge vader een piemel benoemt voor je kinderen…”

Liselotte herschreef ‘Een leven lang seks’. “Ik was er een jaar mee bezig, herwerkte het boek voor 4 mannen (niet voor 3 zoals in het boek) die telkens 5 verschillende typetjes spelen. Dat zijn dus in totaal 20 verschillende personages die het over hun seksbeleving ion de brede zin van het woord hebben. Voor mezelf, hoe ik als vrouw naar seks kijk en beleef, was het trouwens ook boeiend om kennis te maken met al die verschillende mannelijke insteken. In het theaterstuk steekt heel wat humor en ook dans waarvoor we konden beroep doen op Hadewijch Oplinus van de Izegemse Dansacademie.”

Waarover het gaat

De 4 acteurs spelen die elk een 5-tal verschillende types mannen en hebben het over de verschillende fases in hun leven. “Het is een even noodzakelijke als openhartige voorstelling over de mannelijke seksualiteit”, zegt Jonah . “Zijn alle mannen bronstige Neanderthalers? Denken ze werkelijk élke zeven seconden aan seks? En kan je als man in deze #MeToo-tijden nog openlijk vrouwen verleiden? Allemaal vragen en bedenkingen die de 4 acteurs maken. En het decor? 4 pagina’s uitgebeeld door 4 matrassen…”

Liselotte zegt dat ze helemaal geen stress heeft om haar allereerste regie aan het publiek te presenteren. “We deden al een keer een try-out en dat publiek was enthousiast