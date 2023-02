Dia-revue ‘Rekkem in Beeld’ laat dorp van vóór fusie herleven: “Speurtocht in Paradijskerk leverde ons énorm veel op”

De werkgroep Rekkem Toen organiseert op vrijdag 24 februari in zaal Barthel een nostalgische reis naar het Rekkem van vóór de fusie met Menen. Met de dia-revue ‘Rekkem in Beeld’ haalt de werkgroep herinneringen aan het dorps- en verenigingsleven tussen 1966 en 1976 van onder het stof.

“Een tijdje geleden hebben we onze dorpsgenoten opgeroepen om ons zoveel mogelijk beeldmateriaal en foto’s van vroeger te bezorgen. Dat heeft een grote hoeveelheid beeldmateriaal opgeleverd”, zeggen Jacques Dufourmont en Marc Pyncket van Rekkem Toen.

“We hebben veel foto’s dankzij Eric Vanthournout en Gaby Vandecasteele. Ook Jenny Declerck, dochter van de laatste burgemeester van Rekkem, bezorgde ons beeldmateriaal. En tijdens een speurtocht in de kerk van het Paradijs stuitten we op een kast, die al vele jaren stevig op slot zat. Die bleek volgestouwd met dia’s en filmrollen, gemaakt door de vroegere pastoor én fervent fotograaf Waignein.”

Wie is wie?

Op vrijdag 24 februari om 19.30 uur toont de werkgroep een selectie van het bijeengesprokkelde beeldmateriaal. Dat doet ze door de legendarische dia-revue ‘Rekkem in Beeld’ van weleer nieuw leven in te blazen.

“In zaal Barthel zullen beelden en foto’s van 1966 tot 1976 de revue passeren. We bewandelen hierbij verschillende thema’s: de winkels en cafés, de dorps- en wijkkermissen, het Paradijs, de aanleg van de E3, de nieuwe wijken, politiek, religie en sport, de Chiro, de dorpsfiguren…”

“Net zoals vroeger sluiten we ‘Rekkem in Beeld’ af met ‘De Vespers’. Luc Wullaert en Johan Deltour zullen 50 jaar na hun vaders Marcel en Oscar de soutane aantrekken voor een ludieke zang- en gebedsstonde. Na de voorstelling kunnen de aanwezigen tussen pot en pint bepaalde thema’s uitgebreider bekijken. We vragen hen ook of ze ons kunnen helpen om personen op de foto’s te identificeren.”

“Al die oude foto’s doen ons beseffen dat ons dorp en onze dorpsmentaliteit na al die jaren erg veranderd zijn. Maar dat belet niet dat we nog altijd trots zijn op Rekkem”, besluiten Jacques en Marc.

Vooraf inschrijven is sterk aanbevolen. Dat kan via info@rekkemtoen.be of via 0476/64.62.59. De inkom bedraagt 2 euro, te betalen de avond zelf aan de deur.