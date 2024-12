Modelabel van Lize Feryn (31) en Aster Nzeyimana gaat weer de kast in: “Te tijdrovend”

Actrice Lize Feryn en sportanker Aster Nzeyimana gaan zich de komende tijd minder concentreren op hun modelabel Melange. Ze focussen zich nu even helemaal op hun andere jobs en hun trouwplannen.

De Deerlijkse actrice Lize Feryn (31) en haar vriend en sportjournalist Aster Nzeyimana (31) draaien op 1 februari de kledingcollectie Melange, die ze samen in februari 2023 lanceerden, op een lager pitje. Ze zijn tot het besluit gekomen dat een kledingcollectie runnen hen wel veel voldoening schonk, maar ook heel tijdrovend was. Ze willen zich de komende tijd concentreren op hun andere jobs. Het koppel trouwt bovendien volgende zomer voor de wet, en wil in 2026 ook een groot trouwfeest organiseren.

Intussen gaan ze nadenken over nieuwe creatieve ideeën voor Melange. Maar dat laatste doen ze dus liever op hun eigen tempo, zonder toegevingen te doen aan de eisen van fast fashion. Met hun tijdloze en genderloze collectie nemen ze op zich al een statement in tegen de overconsumptie van kledij.