Lize Feryn schittert als gekke ‘Daffy’ in ‘Single Bells’: “Kerst bij ons? Nutteloze cadeautjes geven en dia’s kijken”

Vanaf maandag 9 december kan je bij VTM kijken naar de feelgoodreeks ‘Single Bells’, waarin eeuwige vrijgezel Mina een date wil tegen kerstavond. Daarbij krijgt ze ook de hulp van haar zussen, onder wie de ietwat gekke Daffy. Een glansrol voor Lize Feryn (31), die steevast uitkijkt naar Kerstmis én ook graag terugblikt op een goedgevuld jaar.

Heel wat singles staan niet bepaald te springen om straks aan de feestdis de klassieke vraag te krijgen over “waar dat lief blijft”. In de kerstkomedie Single Bells wordt Mina (Julie Van den Steen, red.) ook stilaan wanhopig en schakelt ze uiteindelijk haar familie in om een date te versieren.

Lize Feryn (31) kruipt daarbij in de huid van Daffy, de jongste zus. Prettig gestoord en naïef op een heel charmante manier. “Echt een megaleuke rol om te spelen”, weet Lize, die op de set stond naast andere ronkende namen als Marleen Merckx, Frank Focketyn en Ruth Beeckmans. “Soms voel je het al bij de lezing dat alles juist zit, en op de set was dat zeker zo. Ik kende iedereen, maar niet altijd persoonlijk. Je wordt al snel een klein familietje, zeker als je van ‘s morgens tot ‘s avonds draait, met veel nachtopnames, bijeengepakt in een huis.”

Het personage van de Deerlijkse actrice zorgt vaak voor de komische noot. “Dat is altijd even zoeken, omdat je je personage vooral geloofwaardig wil maken en niet overdreven wil spelen. De schrijvers hebben er gelukkig ook voor gezorgd dat het geen vlakke personages zijn. Soms is het verhaal wat voorspelbaar, maar dat is ook het fijne aan zo’n feelgood kerstreeksen of -films.”

Lize heeft naast acteren ook de handen vol met het kledinglabel dat ze runt met haar verloofd Aster. © VTM/Streamz

Frituurvorkjes

In het dagelijkse leven heeft Lize ook twee oudere zussen: Yanne en Mira, met wie ze het label Atelier Feryn opstartte. De kerstperiode verliep bij hen thuis naar eigen zeggen iets minder chaotisch. “Een lief meebrengen, deden we eigenlijk niet met kerst. Wij waren geen grote daters. We hebben alle drie gewacht tot het meteen goed zat”, glimlacht Lize. “Als kind keken we elke kerst naar dia’s. Onze ouders plakten geen foto’s in een album, maar kozen voor dia’s. Heel grappig als je daar op terugkijkt. Toen we heel klein waren, kregen we niet echt cadeautjes omdat de Sint al was langsgeweest. Maar op een gegeven moment vond mijn vader er niets beter op dan een nieuwe traditie te beginnen door… nutteloze cadeautjes uit te delen. Als je met iets blij was, dan was hij niet geslaagd in zijn missie. (lacht) Zo kreeg mijn zus Mira ooit een hele zak met frituurvorkjes. Wel grappig, want die gebruikt ze nu in de boterhamdozen van haar kinderen. Kerst is altijd een hele fijne periode geweest voor ons, met lekker eten en een heel gezellige sfeer. Met wat je mij plezier kan doen nu? Het klinkt misschien raar, maar met eenvoudige zaken als kaarsjes of kousen ben ik oprecht blij. Als de cadeautjes nuttig zijn, ben ik al heel content.”

Van Shana tot Celine

Voor Lize was het een druk jaar op vlak van acteren. Zo stond ze dit voorjaar op de set van Single Bells en kort daarna op die van Chantal. “Ik speel daarin Shana Colen, iemand die geïntroduceerd wordt aan de arm van de Sheriff”, klinkt het mysterieus. “Ook een hele toffe set, met dezelfde filmploeg van Single Bells trouwens. Dat was dus een leuk weerzien. En het is ook heel fijn om te werken met Jeroen (Dumoulein, regisseur, red.). Trouwens een neef van mijn papa!”

Lize stond afgelopen jaar niet alleen op de set van ‘Single Bells’, maar ook op die van ‘Chantal’ en ‘Chateau Promenade’. © VTM/Streamz

Afgelopen zomer zat Lize dan weer vijf weken in Frankrijk voor opnames van een Nederlandse productie. “Ik speel in het satirische programma Chateau Promenade een Française: Celine De Lion”, aldus Lize. “Het is een vervolg op Promenade, een parodie op allerlei talkshows, dat geleid wordt door de bekende presentator Diederik Ebbinge. Ik mag dus zeker niet klagen qua variatie aan werk.”

Huwelijk

Dit najaar had Lize dan weer de handen vol met Melange, het kledinglabel dat ze begin dit jaar oprichtte met haar verloofde Aster Nzeyimana. “Dat loopt heel goed, ja. We verkopen online, maar mensen kunnen ook een fitting boeken, waarbij je echt de tijd kunt nemen. Superleuk voor ons, want je ziet de kleren bij wijze van spreken tot leven komen. We hebben een heel divers publiek, van 18 tot 65 jaar. Opvallend ook veel trouwers, zowel mannen als vrouwen. Dat was natuurlijk ook onze opzet, dat de kleren door allebei gedragen kunnen worden. Maar op 1 februari stoppen we er mee, exact een jaar na de start. Dan gaat Melange de koelkast in, zodat we ons even kunnen focussen op ons werk. We keren ooit wel terug, maar als de tijd er is en wij er weer klaar voor zijn. Nu is het even veel te druk.”

Naast verschillende projecten staat er volgend jaar nog iets leuks op de agenda: een huwelijk. “Volgend jaar doen we eerst het burgerlijk huwelijk, en dan wachten we een jaartje om een groot feest te geven. Heel bewust trouwens, zodat we allebei weer iets hebben om écht naar uit te kijken. En om te sparen natuurlijk.” (grijnst)

‘Single Bells’ is te zien van maandag tot vrijdag om 20.35 uur bij VTM. De reeks is ook integraal te bekijken via Streamz.