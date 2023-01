Phaedra De Caluwé (26) is roze fee in Mathea-musical Doornroosje: “Live orkest maakt het extra speciaal”

Dit weekend brengt Mathea het langverwachte muzikale sprookje Doornroosje op het podium van de Europahal in Tielt. Eén van de lokale talenten is Phaedra De Caluwé, die als roze fee mag schitteren. De muzikale dame geniet alvast met volle teugen.

Musicalgezelschap Mathea uit Tielt werkte de afgelopen maanden hard aan hun nieuwste productie, Doornroosje. Uit de audities selecteerden ze Phaedra De Caluwé (26) als fee Kristella.

Muziek beheerst een groot deel van je leven, maar hoe groot precies?

“Ik ben actief lid van een aantal muziekverenigingen. Vroeger speelde ik dwarsfluit, maar nu is dat meestal klarinet. Muziek neemt dan wel een groot deel van mijn leven in, maar ik vind dat leuk. Anders zou ik het ook niet doen. Ik ben al altijd veel bezig geweest met muziek. Toen ik moest verder studeren, heb ik dan ook hard getwijfeld tussen conservatorium of leerkracht lager onderwijs. Uiteindelijk heb ik dan toch voor het onderwijs gekozen. In de harmonie van Oeselgem ben ik ook bestuurslid. Zo hielp ik daar een trommelkorps en jeugdorkest oprichten. Daarnaast sta ik paraat bij tal van andere activiteiten. Mijn vriend Lorenzo speelt klarinet en basklarinet en het is dan ook wel fijn om af en toe samen thuis te oefenen.”

Musical is jou ook niet vreemd. Wat trekt je daarin aan?

“Musical is een combinatie van allemaal dingen die ik heel graag doe: dans, acteren en zingen. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik een grote rol speel. Voor deze musical had ik je zeker verteld dat ik zingen het leukste vond, maar nu is dat echt de combinatie van alle drie de elementen. Het is ook fijn om een gevoel en emotie te geven aan een moment op scène en om een personage eigen te maken. Ik vind het zelf ook heel erg fijn om naar musicals te kijken, weer omwille van combinatie van alles en de emoties tijdens zo’n voorstelling. Ik vind ook de instrumentale muziek van een musical heel mooi. Als vele rollen samen zingen, voelt dat heel pakkend en krachtig. Ook bij Mathea spelen we deze musical met een live orkest, wat het extra speciaal maakt!”

Hoe kwam je bij musicalgezelschap Mathea terecht?

“Dat was in 2018, toen mijn ouders in de krant zagen dat er een auditie was voor een musical in Tielt en dat onmiddellijk toonden aan mij. Zo deed ik voor hun vorige musical ‘Annie’ ook auditie en kreeg ik een kleine rol. De eerste ervaring met het team van Mathea was heel positief. Toen ik in 2022 zag dat ze Doornroosje zouden spelen, moest ik auditie doen, want dit was als kind al een van mijn lievelingsmusicals. Ik kende die al bijna helemaal uit het hoofd en wou echt graag auditie doen voor de rol van een goede fee. In de originele musical van Studio 100 werden die gespeeld door K3.”

Je speelt de roze fee, hoe zou je die rol beschrijven?

“We zijn met drie goede feeën, die van alles beleven in de musical. Vrolijke en triestige momenten en ook een heel grappig moment waarbij we met de slechte fee Diadora bekvechten. In de musical heet de roze fee Kristella, ik stel mezelf voor als fluwelen Kristella. We houden van toveren en willen voor iedereen het beste. We spreken onze wensen uit voor Doornroosje, maar dan komt de slechte fee Diadora op de proppen…”

Wat waren de grootste uitdagingen tijdens de repetities?

“Ongetwijfeld de kostuums. Alle kostuum zijn zelf en op maat gemaakt door Ben De Smedt, ofwel koning Florent. Wij hebben als feeën nogal een lang kleed en dit was tijdens de repetities de grootste uitdaging, want het is niet gemakkelijk om daarmee te stappen en te dansen. We kregen gelukkig een voorlopige lange rok om te oefenen. Ook veel andere leden van de cast hebben een cape die sleept op de grond. Dus ik denk dat de kledij de grootste uitdaging was en zal zijn.”

Je deed ook auditie om een nieuw K3’tje te worden. Hoe blik je terug op die tijd?

“De ervaring om in het pop-up theater van Studio 100 auditie te gaan doen voor de crew van K3 was eigenlijk echt cool! Ik ben heel blij dat ik tot net voor de tv-rondes geraakt ben. Ik deed vooral mee voor de ervaring en het avontuur.”

Heb je nog bepaalde dromen op muzikaal vlak?

“Ik hoop nog in vele musicals te mogen meespelen. Mijn droom is wellicht veel te ambitieus en waarschijnlijk onmogelijk, maar ik zou ooit graag als ensemble of kleine rol eens meespelen in een heel grote musical. Op muzikaal vlak zit het daarnaast wel goed en heb ik geen speciale dromen meer. Nu is het vooral uitkijken naar Doornroosje. Ik zou zeggen: kom zeker kijken. Het is een echte familiemusical voor jong en oud en we hebben een heel leuke cast. Het is fijn om te werken met deze mensen.” (LDW)

Mathea brengt de musical Doornroosje op vrijdag 20 januari om 20.30 uur, zaterdag 21 januari om 14.30 en 20 uur en zondag 22 januari om 15 uur. Alle voorstellingen vinden plaats in de Europahal in Tielt. Kaarten kosten 20 euro, 15 euro voor wie jonger is dan 16 jaar. Meer info en tickets via www.mathea.be.