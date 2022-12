Mathea brengt met Doornroosje vijfde productie: “We leggen lat erg hoog”

Toen de bestuursleden van Mathea het idee opperden om voor hun vijfde productie Doornroosje te kiezen, hadden ze nooit kunnen vermoeden dat het een werk van zo’n lange adem zou worden. Maar na twee jaar coronastilte staan ze te trappelen om de musical in januari op het grote publiek los te laten.

De cast en crew van de productie Doornroosje samenroepen, zorgt voor een indrukwekkend gevulde zaal. Dirigent Tom Hoornaert en regisseur Michel Rogissart hebben dan ook de handen vol aan deze grote uitdaging.

“De ploeg acteert, zingt, danst en musiceert. Dat zijn veel disciplines om in één groep samen te brengen. Gelukkig kunnen we voor onze producties een beroep doen op zowel een professionele, semi-professionele als vrijetijdscast”, vertelt dirigent Tom Hoornaert. “We leggen voor onze producties de lat erg hoog en gaan steeds een stapje verder. We willen de strijd met professionele gezelschappen kunnen aangaan.”

In de plooi

Met maar liefst 24 spelers, 5 dansers, 14 muzikanten, een costumier, de groep decor, de groep rekwisieten, het bestuur en nog heel wat andere medewerkers is dat niet altijd een evidentie. Voor de meesten is dit immers een, soms uit de hand gelopen, hobby. “We moeten dan ook tientallen agenda’s op elkaar afstemmen”, geeft regisseur Michel Rogissart mee. “Logistiek is dat niet zo eenvoudig. Al maanden op voorhand starten we met het denkwerk, de planning en uiteraard de zoektocht naar onze cast. Maar intussen krijgen we het gevoel dat alles in zijn plooi valt en dan kan ik daar echt van genieten.”

Livemuziek

Het verhaal van Doornroosje is een welbekend sprookje, maar in deze musical krijgt het verhaal toch een kleine twist. Alle elementen zijn aanwezig: de koning, koningin, het geboortefeest met de goede feeën en de slechte fee die de vloek uitspreekt. Het spinnenwiel en de slaap van 100 jaar ontbreken ook niet. Maar wie kust Doornroosje in dit verhaal wakker? De prins, of toch die knappe tuinman?

“Livemuziek is een grote uitdaging, maar het zorgt voor een enorme meerwaarde”

Het verhaal wordt gebracht in zang en dans, ondersteund door een live-orkest. “We doen een beroep op zowel professionele muzikanten als gevorderde amateurs”, geeft dirigent Tom Hoornaert nog mee. “We kiezen heel bewust voor livemuziek. Het vormt dan wel een grote uitdaging, het zorgt voor een mooiere podiumprestatie en is ook een meerwaarde voor de toeschouwer.”

“Bovendien maakt Mathea deel uit van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid. Het is een uitdrukkelijke doelstelling van de Raad om jonge mensen uit Tielt en omstreken de gelegenheid te geven om podiumervaring op te doen, te acteren, te dansen en te musiceren. Met een musical, waarin deze drie kunstdisciplines samen komen, zijn wij ideaal geplaatst om hiervoor te zorgen.” Evelyne Delameillieure neemt de choreografie van deze productie voor haar rekening.

Praktisch

Kaarten voor Doornroosje kosten 20 euro voor volwassenen, 15 euro voor toeschouwers tot 15 jaar. Je kan reserveren via reservatie@mathea.be of op www.mathea.be. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 20 januari om 19.30 uur, zaterdag 21 januari om 14.30 uur en zondag 22 januari om 15 uur, telkens in de Europahal in Tielt. Op zaterdag 21 januari is er om 20 uur een vipvoorstelling met een verzorgde receptie in de pauze inbegrepen. Daarvoor betaal je 35 euro.

(Lien Depauw/foto WMe)